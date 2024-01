Sofia Vergara responde con contundencia a críticas machistas de presentador español

La talentosa actriz colombiana, Sofía Vergara, enfrentó de manera magistral y contundente las críticas y comentarios machistas del presentador español Pablo Motos durante su reciente visita al reconocido programa 'El Hormiguero'. La entrevista, destinada a promocionar su próxima serie 'Griselda' en Netflix, se convirtió en el escenario donde Vergara demostró su inteligencia y desparpajo.

Motos, conocido por su estilo polémico en las entrevistas, no dudó en lanzar 'ataques' hacia la actriz, cuestionando su nivel de inglés y ridiculizando aspectos de su apariencia física. Sin embargo, Vergara respondió de manera tajante, dejando al presentador sin argumentos en más de una ocasión.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando Motos intentó burlarse de la pronunciación de Sofía respecto a la serie 'Modern Family'. Ante la pregunta de "¿Cómo dices Modern Family? Es que en inglés suena algo raro", Vergara no dudó en contraatacar: "¿Por qué? ¿lo pronuncio mal?, ¿es que tú tienes mejor inglés que yo?".

La humillada que le cayó ayer a Pablo Motos que tipo de sentido tuvo? pic.twitter.com/Qr27Tjxp9H — Tage (@Tagelca) January 9, 2024

La actriz, además de defender su pronunciación, aprovechó la oportunidad para destacar su exitosa carrera en Hollywood, mencionando sus numerosas nominaciones y premios, como los Emmy y los Globos de Oro. Ante las críticas sobre su nivel de inglés, Vergara lanzó la pregunta: "¿Cuántas nominaciones a los Emmy tienes tú en Estados Unidos, perdón?, ¿cuántas veces te nominaron a los Golden Globe?", dejando al presentador sin respuesta.

La conversación continuó con detalles sobre la promoción de 'Griselda' en Estados Unidos, América Latina y Europa. Vergara nunca ha escondido su edad y habla abiertamente, aseguró que realizar una gira mundial es duro para alguien que tiene 51 años. “Dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer”, mencionó con desatino el presentador lo que la actriz respondió con humor: "No me importa porque mira como me aplauden".

La entrevista de Sofía Vergara en 'El Hormiguero' no solo dejó en evidencia la habilidad de la actriz para enfrentar situaciones incómodas, sino que también generó un respaldo masivo en redes sociales, donde usuarios elogiaron su inteligencia y elocuencia frente a los comentarios despectivos del presentador español. Con su próximo proyecto, 'Griselda', la colombiana demuestra una vez más su versatilidad y talento en la pantalla.

