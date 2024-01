Ola de violencia: Se apaga la voz de Aire del Golfo

Si existe alguna canción dentro del catálogo de Aire del Golfo para recordarlo esta es Pirámide. La canción que forma parte de su primer álbum, Dejar zumbar 1, hoy toma un tono distinto luego de su repentina partida.

El tema que habla del optimismo de encontrar un lugar, de ir tras los sueños y el amor, es la manera correcta con la que sus amigos y familiares quieren recordar a Diego Gallardo.

El cantautor fue una víctima colateral de la crisis de seguridad que se suscitó el 9 de enero en todo el país. Su muerte se suma a las más de 10 reportadas tras los ataques terroristas de los grupos delincuenciales. En esta escalada de violencia, se tomaron un canal de televisión, se incendiaron varios automóviles en distintas ciudades y hubo cientos de robos.

Según se conoció, el cantante, quien lanzó su primera canción en 2018 y tenía un gran acercamiento con la movida artística del país, falleció víctima de una bala perdida. Se encontraba en medio del tráfico de la Av. del Bombero cuando delincuentes que luego huyeron abrieron fuego.

En su arte, Aire del Golfo ponía más atención a la letra que a la música, le importaba el mensaje de lo que tenía que decir. Así lo afirmó a EXPRESIONES en una entrevista publicada en agosto de 2019. La influencia latina presente en sus melodías ponían un toque costeño y hasta guayaco a sus composiciones. Los géneros con los que se sentía cómodo para crear eran reggae, funk, rock y ritmos latinos como salsa, cumbia y merengue.

Mujer pitahaya es su canción más famosa. El tema lo canta a dúo con Shalom Mendieta. La intérprete fue una de las artistas más afectadas y dejó un sentido mensaje en sus redes sociales a modo de despedida de su amigo. “Dieguito querido. Tengo el corazón destrozado. La escena musical ecuatoriana está de luto. Mando un beso al cielo y agradezco por tu arte, por tu entrega, por el camino que dejaste sembrado en nuestra escena. Gracias por nuestra primera canción. Nos quedamos con las ganas de hacer tantas cosas y dejamos tantos proyectos en palabras. Perdona la ingratitud de tu país. Ojalá que pronto podamos ver la luz en medio de tanta oscuridad. Descansa en paz”, se lee junto a fotografías de su archivo como presentaciones y conversaciones de futuros planes.

Su esposa, la artista plástica y tallerista Camille Gamarra, dejó un profundo mensaje de despedida para su compañero, quien falleció en el camino a ver a su hijo a la escuela. “Eras mi final feliz, mi mejor amigo, el que siempre estaba ahí cuando el mundo se derrumbaba, y ahora, ¿dónde estás?”, escribe al inicio de su texto. Recalca el apoyo que ambos se daban en el arte y cómo en el 2024 tenían tantos sueños por cumplir. “Moriste como un héroe, yendo a proteger a nuestro hijo. Ese amor tan grande sin medidas es lo que nos queda de consuelo. Mis hijos no pudieron tener mejor padre que tú”.

La Petite Artiste, como se la conoce también en el mundo artístico, recalca el trabajo artístico de su pareja. “Si vieras todo lo que has dejado sembrado en la música y la cultura, tal vez te verías con los mismos ojos de orgullo con los que siempre te vi cada vez que estabas trepado en un escenario. Siempre serás mi admiración”.

Otros amigos del medio como Santiago Arosemena, Mauro Samaniego, Vivianna y Camila Pérez dejaron sendos mensajes de amor.

Terror en primera persona

La presentadora de televisión y entrenadora física Dina Muñoz también estuvo presente en la balacera de la avenida del Bombero en Guayaquil. En su perfil de Instagram, cuenta los momentos de pánico que vivió mientras disparaban y huía del lugar.“Me encontré con el tráfico, ahí dos motos con tipos armados y una camioneta empezaron a disparar para abrirse paso, yo estaba de copiloto y quien venía manejando solo me dijo que me haga para atrás. Me recliné y los vi pasar por mi lado”, cuenta en un largo escrito compartido en la red social

“Quien venía manejando observó por el retrovisor cómo dispararon a la persona que estaba detrás de nosotros, pasaron por nuestro lado y no sé cómo no nos vieron”.

Luego de esto, la exparticipante de realities huyó corriendo del lugar y dejando su carro encendido.

“Nos lanzamos a la zanja con espinas que divide la calle, saltamos el muro y empezamos a correr desesperadamente. Dejamos el carro encendido y todas nuestras pertenencias ahí”.

En su relato señala cómo pasaba lo mismo con otras personas en el lugar. Dos horas más tarde, recibió la llamada de un agente de Policía, quien le indicó que habían encontrado su auto y que si podía ir a verlo.

“Era mi carro con todas las pertenencias y de quien me acompañaba. No podía creerlo. Mi primer pensamiento era darle gracias a Dios. Desde ayer soy fan de la Policía Nacional, les tengo fe”, afirma.

En este post, que acumula más de 35 mil me gusta, amigos y colegas de la televisión se han hecho presentes con mensajes de apoyo y agradecimiento.

Repercusión internacional

“Siento un gran dolor por lo ocurrido en Ecuador. Desde lejos os mando mi cariño y mi ánimo para el pueblo ecuatoriano. La violencia no es un síntoma, es la enfermedad. Toda la fuerza y todo el cariño para la gente de bien”.

Alejandro Sanz, cantante

“Ecuador siempre ha sido un lugar especial para nosotros. Reciban todos nuestros panas de por allá un abrazo fuerte de solidaridad en estos momentos tan complicados”.

Los amigos invisibles, banda

“En shock con todo lo que está pasando en Ecuador. Por favor, tengan muchísimo cuidado. Si hay algo importante que podamos difundir para ayudar, por favor, dar aviso”.

Juan Pablo Jaramillo, influencer

“Jóvenes de Ecuador, conozco el país desde 1980. Siempre fue pacífico. No fue algo de un gobierno o de otro. Las cosas se complicaron en este siglo, el siglo XXI. No se dejen engañar por propaganda política pagada. Únanse, sean solidarios y no coman cuento”.

Jorge Villamizar, cantante

“A mi gente amada de Ecuador. La familia en constante oración. Dios en control”.

Ricardo Montaner, cantante