Sofía Díaz: “Me salen mejor las canciones que las palabras”

En el 2017, la mexicana Sofía Díaz le puso punto final a sus dudas y emprendió el camino que siempre quiso: profesionalizarse en la música. Presentó 'Sueños', su primer EP que contiene tres tracks: 'Ya no pienso en ti', 'Contigo' y un cover del tema 'Cómo te atreves', de Morat.

Lanzarse sin salvavidas a un mundo que apenas conocía le trajo como consecuencia el desapego de pensamientos como si realmente es buena para hacerlo profesionalmente. Reconoce que sabía que esta es su pasión y su mejor forma de comunicarse, y fue así como logró apagar de a poco el ruido externo, el miedo social y el qué dirán. “Cuando trabajas tanto por algo, lo demás viene solo. Al final uno viene a ser feliz y todas las personas estamos persiguiendo y buscando la propia. Tenemos eso en común y cada quien lo va a hacer a su manera”, reflexiona durante la entrevista telefónica con EXPRESIONES.

La cantautora originaria de Monterrey afirma que el legado que han dejado grandes artistas de su país le sirve como aprendizaje para estar orgullosa del lugar del que viene. Además resalta que el cariño que la gente les ha dado ha sido la pieza fundamental que los ha colocado donde están ahora y sueña con, pronto, recibir el mismo apoyo de sus seguidores.

“Quiero que mi música llegue a los oídos perfectos, a los que de verdad la necesitan”, asegura cuando le preguntamos cuál quisiera que sea su mayor logro dentro de esta industria. Para Sofía, la identificación y la conexión que una o miles de personas sientan con sus temas es el mejor regalo que le pueden dar.

La cura, un ‘throwback’ nostálgico al pop mexicano

La cura fue grabado y pensado de forma muy artesanal. Al escucharlo, remite a sonidos del pop mexicano de principios de los 2000, cuando se escuchaba mucho bandas como Reik y Camila.

Al cuestionarle si tuvo inspiración de ahí, responde: “Diste en el clavo porque yo también tengo bastante influencia de todos ellos. Me atreví a experimentar con los sonidos que tenía en mi casa, literal son sonidos de mi día a día, como por ejemplo haciendo café, calentando el agua, pasos, cajones y puertas abiertas. Esta canción está totalmente dedicada a mi relación actual con mi novia y quise transmitir y plasmar el universo en el que vivimos”, señala.

Lo hizo de esta manera también con el objetivo de resaltar que todo fue hecho en casa por la situación actual que está atravesando el mundo. Sofía invita al público a unirse a #LaCuraChallenge que ya se está tomando Tik Tok y consiste en darle un abrazo a “tu cura”.

¿Un solo género?

La respuesta es no. Por como se mueve la industria musical en la actualidad, sabemos que encasillarse a un solo género o sonido no conviene. A Sofía le encanta ensayar, de hecho su sencillo antes de 'La cura' fue en colaboración con un dj.

“Me encanta experimentar, me adapto mucho a lo que estoy viviendo, a los cambios que son una constante. No te puedo decir que los próximos van en la misma dirección, más bien quiero fluir, no estoy peleada con la versatilidad para nada”, dice. Lo que sí, es que definitivamente quiere conservar esa esencia de la cultura mexicana de la que está muy orgullosa.

Un 2020...

Totalmente caótico, nos ha puesto a prueba en muchos sentidos. Lo único que puedo decir es que estoy convencida de que somos seres que nos adaptamos y que tenemos que hacerlo. Después del caos sale el sol. Leí algo muy bonito que me inspiró demasiado y me gustaría compartir: ‘Las nuevas generaciones están listas para reconstruir la sociedad’. Se me puso la piel chinita porque a lo mejor es eso, no nos estamos dando cuenta de que podemos salvar a la humanidad. Creo que el amor, el arte y todo lo que haces con el corazón va a ayudar a salir adelante. Dentro de todo, hay mucha esperanza también. Hay que creer para crear”.