Sofía Caiche se queja porque le cortaron el servicio de agua potable

Sofía Caiche vuelve a dar de qué hablar. “Por cuatro días de atraso de una planilla, vienen y cortan el agua que es un servicio básico, se nota que esta pandemia no les enseñó nada. Me parece de lo último, no es que se deba bastante”, comentó la actriz en las redes sociales y añadió que no hay dinero que alcance.

A inicios de este mes se puso furiosa porque acudió a un centro de salud para vacunar gratuitamente a su hijo Savash y no encontró la medicina. Entonces manifestó: “No se preocupan de que los centros de salud estén abastecidos, gracias a Dios siempre aparece un ángel en el camino y nos ayudó prestándonos dinero para pagar, la salud no puede esperar y por nuestros hijos somos capaces de vender hasta el riñón”.

La también presentadora siempre ha sido una mujer muy trabajadora, es imparable y a todos ha afectado la crisis que se agudizó con la pandemia, pero tampoco hay que andar gritándolo a los cuatro vientos.

Es parte del espacio 'Al descubierto', de VitoTVO, y de radio La Otra. Está a punto de cumplir 40 años.

“Estoy lista para recibir mis 40, bien vividos, sin arrepentimiento de nada, cada situación, cada cosa fue por algo... madurar, aprender, esperar, respirar, analizar, paciencia, ética, algunas veces lo mejor fue callar y sobre todo amor propio”.