Sofía Barriga: "Últimamente estoy pensando mucho en mi madre"

Fue la primera ecuatoriana en clasificar en un concurso internacional de belleza. Ocurrió en 1970, época en que se gestaba la liberación femenina y el movimiento hippie estaba en declive. Sofía Monteverde Nimbriotis viajó en ese contexto a Londres, en una ceremonia que se llevó a cabo en el prestigioso Royal Albert Hall. Quedó en el noveno puesto, la ganadora fue la tailandesa Jennifer Hosten. Su temprana muerte, por complicaciones renales, sorprendió a todos, pues solo tenía 35 años. EXPRESIONES conversó con su única hija, fruto del matrimonio de la ex reina de belleza con el comunicador Polo Barriga. Sofía Barriga Monteverde nos abrió las puertas de su casa para responder a El cuestionario.

Usted tenía 5 años cuando su mamá falleció ¿qué se le viene a la mente cuando recuerda esa edad?

Recuerdo que mis padres se habían separado y mi mamá se fue a vivir cerca de la Casa Humboldt. Teníamos un gatito y escuchábamos a Joan Manuel Serrat. Me acuerdo que ella me peinaba, caminábamos y andábamos en bus y a mi mente viene un carrito de hot dogs, que luego supe por una amiga de mi mamá que ella lo había comprado. También me llevaba a la Universidad Central, pues estudiaba Periodismo.

¿Como se empieza de cero a los cinco años?

Me fui con mi papá, quien para ese momento vivía con sus padres. Mis dos hermanos por parte de mamá (del primer matrimonio) se fueron a vivir a Venezuela. Así empieza mi vida. Mi madre murió y me dediqué a la gimnasia olímpica luego de ver a un niño practicarla y le dije a mi padre que eso era lo que quería hacer. A partir de ese momento entrené cinco horas diarias en la Concentración Deportiva del Pichincha.

¿Inconscientemente fue una manera de escapar del dolor?

Pues sí. Creo que era una forma... no sé si evadir... a esa edad, pero era una manera de distraerme y hacer algo con toda esa energía que no quería que se pierda en ese dolor que tenía. Así que a los 7 años era campeona provincial y a los 10, nacional.

Pasaron 35 años desde que su madre partió de este mundo. ¿Cómo la siente ahora?

Últimamente estoy pensando mucho en mi mamá (pausa). Creo en la numerología, me han pasado cosas. Fíjate, nací en 1980, mi mamá en 1950 y fue Miss Ecuador en 1970. Me casé con alguien que nació en 1975, mi hija cumplirá 15. Los números me siguen. En este 2020 cumplo 40, mi madre cumpliría 70. Son 35 de la muerte de ella. Por otro lado, estamos súper conectados con mis hermanos maternos (Thor y Federico Wicke Monteverde). Siento que mi madre me cuida y me da fuerzas para salir adelante. Hay algo que hace para que no me sienta sola, me acompaña y me ayuda a tomar decisiones, pero también están las que me cuesta tomar aún.

Sofía Monteverde viajó a Londres, obteniendo la novena posición en Miss World. Cortesía Revista Vistazo

¿Durante todo este tiempo cómo ha podido construir la imagen de su madre?

Sé por testimonios de la gente que la conoció que era una mujer muy fuerte, con carácter. Decía lo que pensaba a diferencia de muchos. Trato de ser así, pero a veces es difícil. Siento que este es el momento de decir las cosas, lo que pensamos, expresar si no estamos de acuerdo en algo. No hay tiempo que perder. Necesitamos hacer, hablar, actuar.

¿En qué más se asemeja a ella?

La sangre está ahí. Y sí, soy una persona que cuando se le mete algo en la cabeza lo tiene que lograr, tal vez por eso llegué a ser campeona nacional de gimnasia tan chiquita. No quiero ser la mejor bailarina de Ecuador. Mi propia competencia está conmigo misma, en ser mejor cada día. Sigo mis sueños y no doy mi brazo a torcer, y al igual que mi madre me gusta ayudar a quien lo necesita y respetar a todos. Ella era así.

¿Y en qué se diferencia?

Cuando a mí me dicen algo que me ofende, me cuesta responder y me quedo callada muchas veces. Si alguien le decía a mi madre algo en la calle o ella se sentía acosada, no tenía pelos en la lengua, decía lo que tenía que decir y si se daba el caso les mandaba una bofetada y los ponía en su sitio, siempre. Eso me gustaría aprender de mi mamá, tener esa fortaleza, de no amilanarse, no tener miedo, no esconderse.

EL ARTE QUE DISTRAJO AL DOLOR

Sofía es una artista volcada a la danza. Su talento se ha expuesto dentro y fuera del país. Karina Defas

“Me dediqué a ser una artista independiente. Soy hiperactiva, no sé si podría estar detrás de un escritorio 8 años, nunca lo he estado. He tenido tres trabajos, pero siempre han sido alusivos a la danza. Necesito comunicar, en esto me parezco a mis padres. Mi manera de expresarme es con el cuerpo, necesito que baile y ponerlo en escena. A mí denme un teatro y soy feliz. Como freelance vivo mucho del intercambio con mis amigas. A veces les hago de chofer y me invitan a comer, tratamos de no manejarnos con el dinero siempre, sino viendo otras alternativas".

Sofía junto a su madre, de quien se siente orgullosamente conectada. Cortesía

"Viajo mucho, organizo un festival en La Habana que presentaré en abril, tenemos un equipo de producción que no es con fines de lucro. El objetivo es crear una comunidad dancística de contacto y en junio estaré en Guatemala, en agosto haré un festival de improvisación de danza de contacto en Quito que quiero que se conozca en todo el mundo porque habla de amor a través del movimiento. Para subsistir doy clases privadas hasta en Tumbaco, y pronto abriré nuevos cursos y seminarios”.