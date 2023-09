Roger Waters: el 'duro' de Pink Floyd es acusado de antisemita

Roger Waters, cofundador de la banda británica Pink Floyd, aquella que inmortalizó temas como The Wall, Time y Wish you were here, está en el ojo del huracán tras ser acusado por dos de sus compañeros de un antisemitismo sin fin en el documental The Dark Side of Roger Waters.

El audiovisual es una investigación producida por la Campaña Contra el Antisemitismo (CAA) y dirigida por John Ware, un ex periodista de investigación de la BBC.

De acuerdo a The Guardian, en el documental se evidencian los testimonios de personas que trabajaron con Roger Waters, que ofrecen ejemplos de comentarios despectivos hacia los judíos que habría realizado el famoso compositor de 80 años, quien ofrecerá un concierto en Quito el próximo 9 de diciembre.

Norbert Stachel, saxofonista de origen judío, explica cómo Waters se burló de su abuela cuando conoció que esta fue asesinada en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

En otra ocasión, estando en un restaurante libanés, ordenó a los camareros que echen a la basura la comida judía.

