Silvana Ibarra: “Hay una leve mejoría en el estado de salud de Gustavo"

Gustavo Pacheco (68) se mantiene en terapia intensiva en el hospital Luis Vernaza, debido a que el músico y su hija Ámar Pacheco se contagiaron de COVID-19. “Hay una leve mejoría en el estado de salud de Gustavo y eso es muy bueno, quiero pedirles que sigan orando por él y por todas las personas que sufren esta enfermedad”, dice Silvana Ibarra, su exesposa.

La gente de la farándula les envía muchos mensajes de solidaridad a los artistas, entre ellos, Carolina Jaume, Gabriela Pazmiño Pino, Ana Buljubasich, Priscilla Tomalá, Silvana Torres, Carla Sala, quien atravesó por una situación similar cuando su pareja, José Ernesto Amador se contagió.

“Únicamente dan información una vez al día. La noche del sábado lo intubaron porque no puede respirar solo”, añade la cantante.

Gustavo presenta un cuadro de neumonía intermedia. “Además es hipertenso y hace un año se le diagnosticó diabetes”.

En marzo pasado, Silvana y su hijo Danny cayeron enfermos con coronavirus. “Fue terrible, cuando nadie ayudaba ni daba una mano. Ámar estuvo en unos ensayos, no sabemos dónde se contagiaron. Estoy con medicamentos para evitar cualquier reinfección porque he permanecido con ellos. No puedo dejarla sola en este trance. Tratamos de ser positivos. Yo tenía anticuerpos, me someteré a otra prueba".

Momentos de su vida

En 1971, Gustavo Pacheco integró el grupo de pop y rock Boddega. Además de él estaban Gelo Cárdenas, Homero Gallardo, Miguel Gallardo, Enrique Alín y Jorge Terán. El nombre de la agrupación lleva una D adicional porque ensayaban en una bodega de abastos (en la calle Pichincha, entre Colón y Sucre) y querían diferenciarse. El primer sencillo, 'El hombre sin cabeza', fue un éxito. Por ello a Gustavo lo conocían con ese apelativo, aunque lucía un afro y una tira sobre la frente.

Formó parte del grupo Boddega. archivo

Gustavo tiene tres hijos: Andrés, Kenneth y Ámar, quien es la engreída del artista. Ella es la única hija de los dos y la más afectada con su divorcio. Por ello decidió no tomar partido por ninguno, sino apoyar a ambos en ese duro proceso personal. Ellos la han acompañado en su carrera artística y en sus reinados. Actualmente es Miss World Ecuador.

Con su hija Ámar y su exesposa, Silvana. archivo

Amigo de Lorena Bobbit (o Lorena Gallo), quien se hizo famosa por cortarle el órgano sexual a su exmarido John Bobbit. Ella vive en Estados Unidos y fue invitada por Silvana, quien quería que con el entonces presidente de la República, Abdalá Bucaram, sean los padrinos de bautizo de su hija, Ámar.

Con Lorena Bobbit. archivo

Tras casi 30 años de matrimonio, Gustavo y la cantante Silvana Ibarra se divorciaron en 2019. Él no solo fue su pareja, sino también su representante artístico y era quien manejaba las finanzas. Durante la separación, ella alegó que no tenían bienes en común, solo deudas, y que el músico siempre fue muy dominante. Inicialmente no se hablaban. Gustavo decía que Silvana se dejó influenciar por terceras personas.

Durante la firma de divorcio. archivo

El músico y el compositor Luis Padilla Guevara protagonizaron una pugna por la autoría del tema 'La Pinta, la Niña y la Santa María', que interpretó el cantante Jesús Fichamba en el concurso OTI Internacional de 1985, desarrollado en España. En el video del evento, se escucha: “Letra y música, Luis Padilla, y director de la orquesta, Gustavo Pacheco”.

