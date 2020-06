Ámar Pacheco, con micrófono y corona

Los sueños no pueden detenerse nunca. Para la intérprete Ámar Pacheco Ibarra, esta ha sido la gran lección aprendida en estos días de confinamiento.

Nadie esperaba lo que hemos vivido en estos últimos dos meses, y en los planes de Ámar, recién escogida como Miss World Ecuador, estaba continuar con su participación en el Concurso Nacional de Belleza (CNB), su segundo certamen.

La música es su verdadera pasión, pero los reinados logran impulsar su lado benéfico. “Los concursos son una plataforma para mi carrera. A futuro espero seguir hablando de la música, la actuación y el baile. Es lo que me mueve”, explicó.

Aunque nada salió como la agenda marcaba, CNB y sus concursantes se sometieron a una versión digital de los diferentes pasos para llevarse la corona, y Ámar lo disfrutó al ciento por ciento. En este primer encuentro con la prensa como la mujer más bella del país da todos los detalles de su motivación para participar, su carrera musical y cómo ve que cambia la industria del entretenimiento.

La luna, su símbolo

La luna es un cuerpo celeste que la marca por completo. Su nombre es poco común y detrás de uno siempre hay una buena historia. Ámar Pacheco Ibarra, hija de los artistas Gustavo Pacheco y Silvana Ibarra, cuenta que fue en una presentación cuando su papá supo del nombre. En una presentación privada para un empresario libanés que también esperaba a su hija, Pacheco le preguntó qué nombre le pondría y le pidió otra sugerencia. Así fue como en árabe le propuso ‘Qamar’, que se pronuncia Ámar, tal y como lo escribe la reina de belleza. Este significa luna, por eso la también actriz comentó que tiene una pequeña obsesión con este símbolo. Incluso tiene tatuada una pequeña luna en su hombro izquierdo.

Miss World: luego de la pandemia

La situación aún es compleja para saber qué sucederá con certeza. Ámar comenta un poco acerca de los cambios insólitos del concurso local, como la prueba multimedia y los ‘fast track’, todos de forma digital y en formato video que debieron hacer.

¿Cómo fue el proceso de cambiar el rumbo del Miss World a formato más digital?

Sabes, la verdad es que lo entendí rápido. En ningún momento me enojé con la situación. La verdad es que gracias a Dios la directora del concurso, Tahíz Panus, decidió seguir con la competencia aunque sea virtualmente. Porque todas hicimos un esfuerzo para estar en las diferentes pruebas, como el concurso de talento, que es el más importante.

¿Qué cambios hay en el Miss World?

La final va a ser en Londres, antes iba a ser en Tailandia. Será en diciembre con pandemia o sin ella. Los otros países se están atrasando también para escoger a su representante. Creo que soy la candidata número 11 designada para el evento.

¿Hay frustración por no haber hecho la pasarela o no haber viajado más?

Sinceramente no. El esfuerzo que hice en el certamen virtual creo que fue hasta mayor. A mí en realidad sí me gustan las luces, el escenario y el vestido, pero no es lo que me interesaba de todo esto. Por eso no estoy frustrada.

¿Cuál hubiera sido su look de la última noche?

Es muy brillante. De color celeste, de estilo ‘offshoulder’ con un corte princesa. Es bastante romántico. Quizá lo lleve para Londres.

Música a beneficio

En el Concurso Nacional de Belleza lo más importante es el proyecto social, y al venir de una familia de artistas no podía dejar de lado su talento.

¿Cómo nace el proyecto Yo te canto Ecuador?

Mi proyecto social estaba vinculado con la música. Quería seguir dando clases a niños de escasos recursos. Quería contratar a colegas míos y generar trabajo. Cuando llegó la pandemia tuve que replantearme qué haría. No podía salir y debía ayudar desde lo que yo sé hacer. Entonces se me ocurrió que la canción Yo te canto Ecuador era una buena forma de escucharnos y en máximo dos meses estará la canción lista.

¿En qué consiste la ayuda con el tema?

Todas las regalías que se recauden en las compras y reproducciones del tema serán destinadas a las personas que han perdido su empleo y han sido damnificadas por la pandemia.

¿Cómo va el proceso de grabación de la canción?

Todavía no la hemos grabado ni producido. Pero ya está lista para entrar a esa etapa. Está escrita en español, quichua e inglés y la hice en tres días.

La pausa en su industria

Como el arte es lo que la mueve, Ámar siempre ha estado en búsqueda de nuevos proyectos. Le comentó a EXPRESIONES que la industria del entretenimiento y la cultura está muy golpeada, lo cual incluye a su familia, por la para que se ha tenido que hacer para evitar más contagios. Los planes de entrar a una novela se pospusieron, puesto que la producción se canceló. Lo que sí resalta es el ingenio para seguir adelante por medios digitales, como las obras de teatro vía Zoom. O la contratación de cantantes por videollamada para dar serenatas. Ámar espera volver a cantar pronto, ya que también lo hacía en matrimonios junto a una banda.