Shirley Arica revela secretos de la fiesta privada con jugadores de selección de Perú

La modelo y figura de la televisión peruana, Shirley Arica, ha generado controversia al revelar detalles de una fiesta privada en la que participaron los futbolistas de la selección de Pe´rú: Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Christian Cueva.

Las declaraciones, realizadas en el programa de televisión El Valor de la Verdad, han desatado un debate sobre la vida nocturna de los deportistas y su conducta fuera de las canchas.

Arica, de 35 años, reveló detalles de la fiesta privada a la que fue invitada por una amiga, con quien asistió a la reunión, en 2018.

Detalles de la ‘encerrona’ de Miraflores: Shirley Arica y los futbolistas



La 'party' se realizó en la tarde en un departamento ubicado en Miraflores, Lima, que fue alquilado a través de la aplicación Airbnb. En la reunión había música, baile, consumo de bebidas alcohólicas y "podía pasar de todo", según la modelo peruana.

“El término 'encerrona' se aplica para una fiesta privada de personas públicas, y en este caso todos eran públicos, había futbolistas. Pero este término es más para las reuniones privadas que hacen los futbolistas, así le dicen de forma bonita... Ahí puede pasar de todo”, declaró.

La conexión entre Shirley Arica y Yoshimar Yotún en la fiesta privada



Arica dijo que asistió a la encerrona porque le “parecía interesante” Yotún. Sin embargo, no pudo conversar con el jugador de Sporting Cristal porque ya se encontraba con otra señorita que no era su esposa, Alessandra Cordero.

“Me parecía interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva (entre risas). Hablamos muy poco (con Yotún), cuando yo llegué él ya estaba con una chica bailando... él es casado, pero ahí a nadie le importa quién está casado, no son fanáticos”, acotó Arica.

Christian Cueva, el jugador más atento de la fiesta según Shirley Arica

Además, agregó que Cueva, de Cienciano, fue el más interesado en conversar con ella, ya que fue el primero en acercársele y el más atento, tanto así que hasta la acompañó al baño. “Fue bien atento, súper caballero”.

“Él estaba casado, pero me contaba que ya se estaba por separar, que todo iba mal con su esposa, y yo solo lo escuchaba. Luego me llevó al baño, o sea, le pregunté dónde está el baño y me dijo que me acompañaba. Me acompañó hasta la puerta y yo cerré la puerta, él se quedó afuera, no hubo nada más”, agregó.

Sin embargo, mencionó que finalmente se besó con Cueva. "Nos besamos... lo comencé a ver más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno".

El final de la fiesta privada: lo que pasó cuando los sacaron del departamento



Arica contó que la encerrona terminó alrededor de las 21:00 horas porque los sacaron del departamento debido al ruido que estaban haciendo. Fue en ese momento que comenzaron a organizar el 'after', al que ella no asistió.

