La cantautora canadiense Shania Twain publicó este viernes 23 de septiembre 'Waking Up Dreaming', su primer tema desde que en 2017 publicara su último álbum de estudio, 'Now', que llegó al número 1 en ventas en Estados Unidos.

Sarcoma vuelve al ruedo Leer más

La canción, una forma de señalar el inicio de una nueva etapa artística junto a un nuevo socio discográfico, Republic Nashville, coincide además con un buen momento mediático para la canadiense tras el lanzamiento en Netflix del documental sobre su carrera 'Not Just A Girl'.

Galardonada con cinco premios Grammy, con un número igual de discos de estudio publicados hasta la fecha y cien millones de copias vendidas en todo el mundo, Twain (Windsor, Canadá, 1965) es la artista femenina de country de mayor éxito comercial de la historia.

Destaca especialmente la acogida de "Come On Over" (1997), que incluía 'hits' como 'Man! I Feel Like A Woman!', 'You're Still The One' o 'That Don't Impress Me Much', que se convirtió en el álbum más vendido de una artista femenina y el mayores ventas de esa década.

Cinco años transcurrieron entonces hasta la publicación de su siguiente trabajo, 'Up!' (2002), aunque el lapso fue mayor hasta su último disco, el citado 'Now', en parte porque, como narra el documental de Netflix, Twain hubo de luchar contra la enfermedad de Lyme, que le afectó la voz de forma severa.