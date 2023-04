La palabra de origen gallego-portugués ‘Saudade’ encierra una totalidad de sentires entre la añoranza, la melancolía y también la alegría. Le llaman la ‘tristeza alegre’, porque refiere a la nostalgia, pero no desde el pesar, sino desde el júbilo.

Este es el concepto emocional que transita la cantautora guayaquileña Shalom Mendieta y que la llevó a escribir 'Por un momento', un bolero chachachá estrenado el pasado 24 de marzo que retrata a esos amores que se acaban por situaciones que se escapan de las manos.

En un punto más sólido de su carrera y próxima a lanzar su primer álbum de estudio, este 2023 Shalom refuerza sus sonoridades de ritmos caribeños, propios de la cultura tropical que lleva como emblema.

¿Por qué 'Saudade'?

La canción está construida sobre este concepto específico, es una palabra portuguesa que no tiene traducción exacta al español y significa ‘nostalgia’, pero no desde la tristeza. Es una añoranza, como cuando alguien se va, pero agradeces el hecho de que haya transitado por tu vida. Eso es lo que quería proyectar.

No quería hacer una canción de despecho o hablar mal sobre alguien más. Hay amores que se acaban porque hay situaciones que se te salen de las manos. Es una canción completamente sensorial. Quería narrar una historia en la que el oyente pueda imaginarse toda la canción, saber dónde estás, qué haces, qué hay a tu alrededor, que puedan imaginar cada una de las cosas que estoy viviendo.

¿Está inspirada en algún ‘momentito’ en especial?

Así es, pero cuando la empecé a componer no tenía en mente a nadie en específico. Fue más adelante cuando ya la canción estaba trabajada que empecé una relación que desde el inicio tenía fecha de caducidad.

Los boletos de avión estaban comprados, sabía que se iría. Pero ambos pensamos que teníamos ese tiempo y estábamos muy ilusionados, pensamos en aprovechar cada segundo y que lo que tengamos sea eterno. Hice una canción como profecía para la Shalom del futuro. Siento que de esta forma pude conectar muchísimo más con las personas que la iban a recibir.

Su primer álbum de estudio se titula 'Fugaz' y verá luz a mediados de 2023. G7pro

¿Cómo supo que este tema debía ser un bolero al estilo chachachá?

Desde que empecé mi carrera artística he explorado muchos ritmos latinoamericanos. He pasado por varios géneros y sentía que este era el momento para estos en específico. Al inicio no tenía un género, sabía que sería latino y buscaba que sea romántico, nostálgico. Fue por eso que escogí el bolero. Y como quería que sea relatado con mucha alegría escogí mezclarlo con chachachá. Iba vinculado al concepto sonoro que quería para la canción.

Ser cantautora es jugar con la baraja completa. ¿Siempre le gustó escribir?

Desde que tengo 12 años empecé a componer y fue mi herramienta de desfogue. Más que la música en sí misma lo que me llevó a dedicarme a esto fueron las letras, completamente. Escribir en la forma en la que puedo expresar emociones que ni sabía que estaba transitando y que luego puedo plasmar en papel para sacarlo de mi cabeza, exteriorizarlo. Sentir que estoy liberando un sentimiento, sea bueno o malo.

Entonces se podría decir que su trabajo es anecdótico...

Sí y no. Compongo sobre historias de alguien que conozco o directamente fabrico una con personajes ficticios, pero que igual tiene que ver con lo que pienso y opino. Me inspiro en frases que encuentro en internet o en un libro que me gustó. Me siento al escritorio con mi cuaderno y laptop a pensar qué podría escribir hoy, qué quiero sacar de mí o qué quiero transmitir.

Está próxima a lanzar su primer álbum. ¿Qué sorpresas trae?

El disco está pensado para ser una escucha de larga duración. Estarán algunas canciones que ya he sacado y otras por llegar. Incluí géneros del Caribe. Tiene mucha ‘madera’, congas, milonga, salsa, bachata. Incluso podría decir que si tuviese un color sería café.

Lo mejor de dos mundos

Shalom lleva en su sangre el optimismo y la voluntad de una verdadera amazona. Incluso la llaman ‘Wonder Woman’, por la energía dominante y el parecido que guarda con el mítico personaje de cómics.

Pero sus orígenes también están fuertemente relacionados con Oriente. “Mi nombre significa ‘paz’ en hebreo y es utilizado por la comunidad judía. Trabajé en una empresa de judíos, la gente se me acercaba hablándome en hebreo porque creían que venía de Israel. Siempre he tenido una conexión muy fuerte con esta comunidad. Pero también me siento definida por las sonoridades latinas”.

El cabello rizado, sus facciones contundentes, los vestidos holgados en tonos tierra y los múltiples accesorios que lleva por todo el cuerpo hacen que su presencia se sienta como el de una mujer salida del bosque, lista para inyectarle a la vida música, romance y optimismo.

Se especializó en Artes Musicales y Sonoras G7pro

Las curiosidades

Colores: Marrón y verde oliva. Referentes: Juan Luis Guerra y Vicente García. Boleros: Sabor a mí y Lágrimas negras. Signo: Sagitario. Frase: “Amar y dejarse llevar”.

Fotos: G7pro (Ig: @g7proec). Producción y estilismo: Alejandra Cereceda (Ig: alecereceda83). Maquillaje y peinado: Lemaler (Ig: @lemaler__). Aretes: Mochi (Ig: @mochiaccesorios). Agradecimientos: Parque Histórico de Guayaquil (Ig: @parquehistoricoec)