Shakira y Piqué: ponen en venta tres mansiones del patrimonio común

Si un divorcio entre gente ‘común y corriente’ es complicado, cuánto más el de los famosos. Así queda claro luego de que nos hemos convertido en testigos del divorcio de Shakira y Gerard Piqué. Pero el adiós, las canciones de reproche, los dimes y diretes y la custodia de los hijos no es todo.

Y es de esperarse. Ellos no solo formaron una familia, también compartieron inversiones y negocios que deben terminar de manera conveniente para ambos.

Es cierto que el patrimonio del exjugador y la cantante se forjaron por separado, pero también lo es que trabajaron juntos en algunos proyectos. Es por eso que ahora deben vender tres propiedades que tienen en conjunto para poder así liquidar cuentas.

Estas casas se encuentran en Barcelona y su valor total asciende a más de $ 15 millones, dinero que en su momento deberán repartirse. En este punto, aclaran algunos medios internacionales, no ha habido disputa. No solo eso. Han evitado que la venta trascienda, para que se lleve de forma discreta, sin inmobiliarias y sin la intromisión de las redes sociales.

Pero como el mundo da vueltas y las cosas no siempre son tan sencillas como deben ser, ha trascendido que las mansiones están amparadas bajo el paraguas de una entidad que es administrada nada menos que por Joan Piqué, padre del exdeportista. Sí, aquel hombre que la colombiana recuerda en su última canción, El jefe, cuando entona: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

¿Otro detalle? Una de las propiedades en venta es la que compartía la pareja y que está cerca de la casa de los padres de Piqué. Justamente donde la cantante colocó una bruja que apuntaba directamente a la casa de sus suegros.

