Shakira le saca provecho al despecho y supera con creces a 'Despacito'

La colombiana Shakira dejó claro, una vez más, que al desamor, al despecho o al dolor se le puede sacar provecho y más cuando se trata de crear música. Volvió a encender las redes sociales tras el lanzamiento en YouTube del BZRP Music 'Session #53' con el DJ y productor argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap.

El primer tema de la trilogía del despecho fue 'Te felicito', que sacó en abril de 2022, una canción que acumula 441 millones de reproducciones en YouTube y otras 447 millones en Spotify. Después llegó 'La monotonía' en octubre, que en total suma 330 millones de visualizaciones entre ambas plataformas.

La tercera, que fue lanzada el miércoles pasado y que hace alusión a su separación con Gerard Piqué, la infidelidad del exfutbolista y la nueva pareja de él, se convirtió en el estreno de una canción en español o latina con más reproducciones en 24 horas en la historia de YouTube.

Alcanzó más de 50 millones de visualizaciones y superó fácilmente el debut de otros éxitos como el remix de 'Despacito', de Luis Fonsi. Spotify dio a conocer que desde que la compositora y Bizarrap lanzaron su colaboración, el tema se ha colocado como el más escuchado en el Top 50 Global de Spotify. Además, se convierte en la canción con más reproducciones en un solo día en lo que va del 2023 en la plataforma.

Opiniones

"Era de esperarse la repercusión y viralización del video. Pero la producción no fue casualidad, detrás había una estrategia diseñada con un mensaje muy claro, para decirle a él lo que había perdido, luego de terminar con la relación conyugal. El hecho viral suscitado generó lo que se conoce como marketing de acción (el video) y reacción (viralización y comentarios). La pregunta es ¿la imagen de la artista quedó afectada? Sí y no. Por un lado, gran parte de su comunidad digital la aplaudió por atreverse a decir públicamente algo que vas más allá de una ruptura sentimental, a ella la sienten como un ser de inspiración por su estelaridad y carisma.

Pero también hay un público que cuestiona su proceder. Una artista de esa talla debería manejar con un mejor nivel de inteligencia emocional las adversidades. No solo ella quedó expuesta, también salpicó a varias marcas que, luego de lo sucedido, el valor de sus acciones en el mercado se ha reducido, de acuerdo a un informe de Google Finance”.

Carlos Ibáñez, asesor de marcas y Comunicación.

Silvana Torres, comentarista de farándula

"Es una mezcla de desahogo y subir ego, facturando lo que solo una superestrella como ella puede con su talento. Shakira sabe que iba a generar (ganancias), pero también es una descarga emocional. Que salpique a los que la dañaron, solo que no se le pase la mano por los hijos que tienen. Ellos todavía no cuentan con armas como los padres para defenderse. No tienen la culpa de sus decisiones. Me gustó la canción, el ritmo y la letra”.

Ale Boada, presentadora de Teleamazonas

"No hablar mal de un ex es un principio básico en cualquier separación, y más aún cuando hay hijos. Entiendo su dolor, pero ella debe reflexionar por los niños que tienen. Ellos escucharán esa canción donde la mamá le tira duro al papá. Con una letra muy despectiva y materialista. Debe aceptar la situación, perdonar y dejar ir. Con el lanzamiento de este tema, se ve claramente que hay un interés comercial”.

Alberto Navarro, publicista de actores como Julián Gil