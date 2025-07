Shakira en Ecuador: ¿Por qué regresa a Latinamérica el mismo año?

Shakira es un fenómeno global. Y quizá sea la latina más internacional que el panorama artístico tenga en este momento. Sin embargo, antes de arrancar su gira por los territorios más lejanos de su Colombia natal, ha decidido mirar por segunda vez en el año hacia Sudamérica y traer su repertorio al continente que la apoyó desde que llevaba los pies descalzos.

El 3 de julio, Shakira usó sus redes sociales para soltar la gran noticia, que para algunos ya era una certeza: estaría nuevamente por el sur del continente. Esto debido a que tuvo inconvenientes en fechas pasadas y debía volver a cantar en tres países.

La cantante tuvo que cancelar su show en Perú, pues fue hospitalizada por un problema abdominal. Mientras que en Santiago de Chile tuvo que hacerlo porque el escenario presentaba en un desnivel, lo que no resultaba seguro para llevar a cabo el show. En Colombia también desistió de presentarse porque la infraestructura del estadio no era la adecuada para su presentación. Ahora, en la segunda etapa que empezará en octubre se llama Estoy Aquí.

Escenario de Las mujeres ya no lloran tour

La última vez que estuvo Shakira en Ecuador fue el 1 de noviembre de 2018. La ciudad escogida ese año para el show fue Guayaquil, en el marco de El Dorado Tour.

Este 2025 solo repite mes. Será el 8 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana. La venta de entradas empezará el lunes 14 de julio, a las 10:00. La productora Feel The Club es la encargada del espectáculo.

No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hace tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa–Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina



Shakira

cantante