La cantante colombiana no deja de ser noticia, mucho más cuando se van conociendo pormenores de su separación de Gerard Piqué (36). Shakira, de 46 años, ha logrado que su nombre suene más que nunca, sobre todo por sus éxitos musicales que la han ayudado a facturar en medio del dolor, pero también al recoger su premio Billboard como mujer del año y en las escasas (pero jugosas) conversaciones con la prensa.

Ahora, en entrevista exclusiva con revista People, en la que aparece en la portada por estar en el primer lugar de Los 50 más bellos de 2023, asegura que supo de la “traición” de su expareja mientras su padre (William Mebarak) estaba ingresado en el hospital. “Él fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y, estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”.

Dice que pensó que no iba a ser capaz de sobrevivir a tanto. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

Hoy, Mebarak está totalmente recuperado, según ella cuenta en la entrevista: “Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años y en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”.