En mayo pasado se captaron las imágenes de Shakira y Tom Cruise juntos en las carreras de Fórmula 1 en Florida. Se dijo que el actor, que está en plena promoción de la última entrega de 'Misión Imposible', había mostrado interés por la colombiana, hasta el punto de haberle enviado flores tras el encuentro. Incluso se manifestó que se habría sentido decepcionado después de haber visto a la cantante compartiendo una cena y un paseo en barco con el piloto Lewis Hamilton.

El intérprete estuvo en el programa de televisión 'Despierta América', donde dijo que la ex de Piqué “tiene mucho talento, su familia y ella son personas adorables”.

Y añadió: “Siempre he admirado su trabajo, es muy buena persona”. Durante la conversación le recordaron la mítica frase que cantó Shakira sobre que “sus caderas no mienten”. Y él respondió entre risas: “No, no mienten”. Ha sido este comentario el que se ha viralizado, dando la vuelta a las redes sociales.

Tras su controvertida separación de Gerard Piqué, Shakira está feliz en Miami, donde ha empezado a reconstruir su vida. Se ha establecido en Florida con sus hijos Milan y Sasha y ya cuenta con un nutrido grupo de amigos y también con algún que otro pretendiente.