Shakira, sus caderas obtienen oro y diploma

Ser Shakira no debe ser fácil pero para los ‘simples mortales’ tampoco nos es sencillo no ser ella. Y es que parece que nada le sale mal y ha aprovechado a la perfección estos días de cuarentena. Mientras el mundo se adapta a sus días de confinamiento y no sabe muy bien cómo hacer entre el trabajo y la familia, ella sacó un diploma. Además una mención en oro por su último trabajo audiovisual.

La historia es así, el 23 de abril la colombiana compartió una foto en su Twitter donde explicaba que estaba muy contenta por el logro aunque era algo nuevo para ella. Aquí la imagen.

Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania (@Penn) por la “diversión” de estas 4 semanas! pic.twitter.com/TwPZ4u0lwZ — Shakira (@shakira) April 23, 2020

Este certificado de estudio online, que corresponde a la Universidad de Penn en Estados Unidos, fue parte de un curso de un mes de duración de filosofía antigua, que de seguro la cantante de Ojos así pondrá en práctica para las metáforas de sus canciones.

Y mientras que Shakira estudiaba por las noches sus cuentas crecían y sus récords también. La artista y el equipo de su disquera Sony Music Entertainment obtuvieron dos prestigiosos galardones en un festival de cine por su documental El Dorado World Tour.

Se trata del New York Festival TV & Film Awards 2020 en el que le otorgaron dos medallas de oro en las categorías Especial de Artes Escénicas y Evento Especial, marcando los primeros triunfos en esta premiación para la artista multi-platino.

El documental retrata de manera personal, tras bambalinas y en las propias palabras de Shakira, el trabajo que fue necesario para realizar su monumental gira El Dorado por 22 países ante más de un millón de asistentes, luego de tener que postergarla debido a una lesión en las cuerdas vocales.

Sin duda el trabajo duro siempre trae recompensas y llegan aunque estés en casa esperando que todo mejore.