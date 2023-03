Algunos de los looks de la Semana de la moda.

Los últimos días de febrero y los primeros de marzo en Europa han estado llenos de moda en las ciudades principales. Londres, Milán y París han recibido a personalidades de la industria, famosos y aficionados a este arte para asistir a los desfiles presentados por las semanas de la Moda, y así conocer las nuevas tendencias.

En esta época, las firmas presentan sus colecciones Otoño/ Invierno 2023-2024 y, a pesar de eso, no han faltado en las pasarelas escotes, transparencias y brillos que se convierten en los grandes protagonistas si se hace una conclusión general. Tampoco faltaron los diseños clásicos y conservadores para los que prefieren no arriesgarse.

Gracias a las redes sociales, en la lista de invitados a estos desfiles cada vez más figuran nombres de influencers de moda, hecho que ha abierto la puerta para que los latinos digan presente. A continuación, le mostramos los detalles.

Sara Sampaio

La modelo portuguesa, que vive en Los Ángeles ya desde hace unos años, viajó a mediados de febrero a Europa para asistir a las mejores pasarelas de las semanas de la Moda en Londres, Milán y París. En algunos desfiles estuvo como invitada especial en la primera fila y por ello deslumbró con distintos looks elegidos y creados por reconocidos diseñadores.

En la capital inglesa, para el show de Richard Quinn, lució un vestido negro con brillos, tono y textura que estuvieron muy presentes en esta nueva colección.

En París, asistió a la pasarela de la marca italiana Off-White que abrió un nuevo capítulo con esta presentación tras el inesperado fallecimiento de su fundador Virgil Abloh.

Un año y medio después, llegan renovadas propuestas de la mano de su sucesor, Ib Kamara, una fusión de inocencia, cultura, vulnerabilidad e imaginación que ha recibido el nombre de Lunar Delivery. Los lentes de sol y colores neutros y también llamativos han sido los protagonistas. Sara se puso un total look de color azul con unas botas blancas.

Zendaya

La aparición de Zendaya en París ha sido una de las más comentadas tras ser nombrada como embajadora de Louis Vuitton.

En pleno invierno, la actriz apareció con unos shorts, una chaqueta con un bralette por debajo y unas botas altas de animal print. Su look no puede estar más de moda, pues los trajes cortos han estado en todas las pasarelas. Otras estrellas como Gigi Hadid y Jennifer Lawrence han sido fotografiadas recientemente con una versión igual de fresca de la sastrería tradicional.

Dani G. Schulz

La empresaria e influencer venezolana radicada en Ecuador viajó a París para estar en su primer Fashion Week como invitada. Aunque ha asistido a pasarelas de distintos diseñadores, esta participación especial fue para el show que hizo Chanel, encargado de cerrar la última jornada de la Semana de la Moda. Le Grand Palais Éphémère, la sala de exposiciones que albergó el desfile, recibió a celebridades y uno que otro curioso que se asomó por el lugar.

Dani lució un diseño exclusivo de la firma y lo combinó con un pantalón y una chaqueta larga oversized. Agradeció a su comunidad por ayudarla a cumplir uno de sus sueños. La flor camelia fue la gran protagonista de este show.

Tendencias que dejaron las grandes firmas

Valentino

En París, la marca italiana liderada por Pierpaolo Piccioli regresa con la tendencia de la sastrería por todo lo alto. Y ha agregado un elemento común en casi todos sus diseños: la corbata, transformando su concepto y quitándole la referencia únicamente masculina. Ahora puede ser la acompañante perfecta de un minivestido o de un pronunciado escote.

Aunque los trajes son de corte clásico, no se han olvidado de los tejidos más actuales como los brillos y las transparencias. Y pese a que los looks siguen la misma temática, no se ha visto monótono. El negro ha sido el color principal, pero también ha jugado con el rojo, el verde y el amarillo.

Burberry

Los fans de esta firma británica estaban esperando este momento en la Semana de la Moda de Londres ya que debutó como diseñador Daniel Lee. La expectativa estaba muy alta para el creativo, pero cumplió con lo esperado.

Los abrigos y las faldas con estampados a cuadros y un toque moderno estilo punk interpretado por Lee fueron un punto culminante para esta nueva colección. Presentó tanto piezas conservadoras como ‘instagrameables’.