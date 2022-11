Selena Gomez revela el nombre de su amor secreto de Disney Channel

Selena Gomez realmente se abrió en su nuevo documental 'My Mind & Me'. El reportaje de la artista, de 30 años, ahora se transmite en Apple TV +, y su canción del mismo nombre también está disponible en plataformas digitales.

En el documento, vemos a Selena a través de un viaje crudo e íntimo por los últimos seis años de su vida.

Durante el documental, visitó su ciudad natal en Texas, hizo un viaje a su antigua escuela secundaria para sorprender a algunos estudiantes e incluso fue a la casa en la que creció.

Allí, reveló un enamoramiento, de un chico que estaba en Disney Channel al mismo tiempo que ella.

Mirando dentro de la habitación de su infancia, Selena compartió que había escrito los nombres de Cole y Dylan Sprouse en la pared. Sin embargo, más específicamente, estaba enamorada de Cole, a quien nunca se lo confesó.

“Creo que es adorable. Espero que no piense que soy un bicho raro”, le dijo a la revista Variety.

Selena, por supuesto, eventualmente trabajó con ambos en un episodio de The Suite Life of Zack & Cody, donde incluso terminó besando a Dylan, y durante el crossover de Disney Channel Wizards on Deck with Hannah Montana.

Selena Gomez junto a Dylan, Cole y Brenda Song Archivo

Selena, Cole, Dylan, Miley Cyrus, Demi Lovato y Nick Jonas cumplieron 30 años este año. Juntos son parte del último grupo de grandes estrellas que salió del canal infantil.

El documental puede ser visto en la plataforma Apple TV. El costo de la suscripción en la región es de $6.99. También se puede acceder a un modo de prueba de dos meses con el código de la artista apple.com/selenagift.