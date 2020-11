Selena Gómez interpretaría a primera peruana en llegar a la cima del Everest

Selena Gómez, de 28 años, protagonizará a una de las montañistas más destacas de Perú, Silvia Vásquez-Lavado. Así lo afirma el portal de entretenimiento estadounidense, Hollywood Reporter, el cual menciona que la actriz también sería parte de la producción de esta la película biográfica titulada 'In the shadow of the mountain' (A la sombra de la montaña).

Este filme se basará en la vida de la montañista de 46 años quien se convirtió en la primera peruana en alcanzar la cima del Monte Everest (en el 2016) y la primera mujer abiertamente gay en completar las Siete Cumbres (desafío para escalar la montaña más alta de cada continente). Además, su carrera también destaca por su continuo trabajo como activista contra la violencia sexual. En su niñez, Vásquez-Lavado fue víctima de abuso infantil y logró encontrar curación espiritual en el montañismo.

El portal también añadió que el cineasta Elgin James está encargado de escribir y dirigir la película y Donna Gigliotti (ganadora de un premio Óscar) es la productora principal. Aunque Selena Gómez aún no confirma su participación en el proyecto, Hollywood Reporter indica que el filmese estrenará en el invierno del 2022.

Selena Gómez revela cicatriz de su trasplante de riñón Leer más

“Silvia es una fuerza de la naturaleza (...) Scott y yo estamos muy emocionados de trabajar con Elgin y Selena para contar esta historia de resistencia, coraje, aventura y humanidad", cita Hollywood Reporter a Gigliotti.

Más sobre Silvia Vásquez-Lavado

Ella se mantiene activa en sus redes sociales, las que aprovecha para enviar mensajes de superación y resiliencia. “Una de las lecciones más importantes que aprendí (al subir el Everest) es la capacidad humana de superación. Treinta horas antes de llegar a la cumbre, sufrimos una tormenta tan difícil en el Campamento 3 que casi termina con nuestros sueños. Sin embargo, nuestro esfuerzo comunitario y resistencia nos hicieron llegar hasta lo más alto. Aunque como mundo seguimos batallando la pandemia, yo confío que nuestra resistencia humana y capacidad de trabajar juntos nos ayudará a sobreponernos a estas dificultades y nos permitirá regresar al camino de nuestros sueños”, escribió en Instagram.