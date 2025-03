Selena Gómez y Benny Blanco reviven 'Ojos Tristes', el clásico de Jeanette

La música tiene la capacidad de reinventarse, y eso es justamente lo que han logrado Selena Gómez y Benny Blanco con su versión de ‘El Muchacho de los Ojos Tristes’, el icónico tema de Jeanette. Bajo el título ‘Ojos Tristes’, esta reinterpretación se presenta en su reciente álbum I Said I Love You First, donde la nostalgia del clásico de 1981 se fusiona con un sonido actual, emocional y profundamente personal.

Este sencillo destaca por su capacidad para conectar con diversas generaciones. Aunque la balada de Jeanette marcó a los fanáticos de la música hispana en los años 80, hoy, con la participación de la cantante y actriz Selena Gómez, acompañada por el productor Benny Blanco, la canción toma un nuevo aire. La colaboración de María Zardoya, vocalista de The Marias, completa esta fusión entre lo viejo y lo nuevo, haciendo que el tema siga vigente, pero con un enfoque renovado.

El álbum I Said I Love You First refleja el regreso de Gómez a la música, tras varios años enfocada en su carrera actoral y otros proyectos personales. A lo largo de 14 canciones, explora diferentes emociones, pero es ‘Ojos Tristes’ la que resalta por su conexión con un pasado que aún vive en las memorias de muchos.

¿Por qué ‘Ojos Tristes’ es la canción más emotiva del álbum de Selena Gómez y Benny Blanco?

La nueva versión de ‘El Muchacho de los Ojos Tristes’ se aleja de la interpretación original, dándole un giro introspectivo y melancólico, donde la cantante expresa: "No, no es difícil darse cuenta que probablemente tú te sientas peor que yo". Este giro en la letra crea un contraste entre las emociones clásicas de la canción y la forma en que se viven los sentimientos en la actualidad, haciendo que los oyentes puedan relacionarse con ella de una manera más cercana.

Para Jeanette, ‘El Muchacho de los Ojos Tristes’ fue un hito en su carrera. Tras el éxito mundial de ‘Porque Te Vas’ en 1974, la cantante se encontraba en un periodo de menor visibilidad, hasta que en 1981, con su álbum Corazón de Poeta, logró reconquistar a su público. Hoy, más de 40 años después, el legado de este tema sigue vivo gracias a su capacidad de renovarse y conectar con nuevas audiencias, como lo demuestra la versión de Gómez y Blanco.

