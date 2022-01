Parte del proceso de crecer y madurar es reconocer y tener la valentía de dejar a un lado eso que ya no resuena con uno interiormente. Puede tratarse de creencias, pensamientos, mecanismos de defensa, o hasta gustos por ciertas cosas o personas.

Han pasado tres años desde que Sebastián Yatra lanzó su álbum Fantasía. En ese tiempo pasó por situaciones personales y laborales complejas que, además de hacerlo atravesar por mil sensaciones, le permitieron redescubrirse musicalmente e ir retirándose esas etiquetas impuestas que, tal vez hoy, ya no van más con él.

Es así como llega Dharma, su nueva producción discográfica. Es él mismo quien explica que la comenzó con el corazón roto y que terminarla lo ayudó a curarlo.

Contiene canciones muy diferentes entre sí, influenciadas por el contexto geográfico que estaba viviendo (durante la grabación estuvo muchos meses en España por trabajo). Eso provocó que cuente con la participación de distintas manos y cabezas... y se nota.

De todas maneras, no se alejó de sus productores principales, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes forman parte importante del álbum.

“Decidí no pensar en los géneros, solo en las emociones”, reconoce el colombiano cuando le preguntan de qué va este disco. ¿Habrá valido la pena esperar? Averígüelo usted.

Además del estreno del nuevo disco, Yatra vuelve nuevamente a Ecuador con la gira de Dharma. Tiene dos ciudades fechas confirmadas, el 20 de octubre en Quito y el 22 en Guayaquil. Las entradas estarán a la venta próximamente.

¿Qué significa Dharma?

“El Karma es como un castigo y el Dharma es como un regalo. Para mí, todo esto es mi Dharma, poder sacar un álbum, poder hacer música, tener un público que me quiere, ese es mi Dharma. Es muy bonito dedicar estas canciones. Aunque algunas sean tristes y otras hablen de felicidad, todas son parte de este mundo del amor. A veces hablamos tanto de que existe el bien o el mal y simplemente existen cosas y situaciones, y uno le pone la connotación de lo que está sintiendo en ese momento. Dharma, además de ser lo bueno que te llega en la vida, también es esa aceptación de la realidad y de esas sensaciones que uno tiene dentro del cuerpo”, revela el cantante.

Desmenuzando el tracklist

Dharma contiene 17 temas, de los cuales 11 ya han sido presentados como sencillos y van desde baladas súper sentidas, pop urbano y retro hasta cumbia. Estos son Pareja del año, Runaway, A dónde van, Chica ideal, TBT, Adiós, Melancólicos anónimos, Tarde, Regresé, Amor pasajero y Tacones rojos.

Las otras seis canciones son inéditas y hoy el público podrá conocerlas. EXPRESIONES les entrega algunos detalles.

Dharma, con Rosario y Jorge Celedón

La canción estrella del disco es una colaboración tan inesperada, que cuando se la piensa objetivamente entran dudas sobre cómo va a sonar. Pero al escucharla por primera vez, se entiende que juntar a estos dos artistas es una jugada maestra. Un tema que une a Colombia y a España en una mezcla entre vallenato y rumba flamenca.

“Cuando se montó Rosario en la canción, le cambié la letra desde el punto de vista de una chica. Es súper bonita, porque ella le dice a él: ‘Tú que fuiste el peor, ¿qué haces pa´ merecerme? Eras malo, pero al final el amor te transformó y unos te llaman ladrón, otros dicen que es suerte’. Y aquí es la parte de la canción que habla mucho del Dharma: ‘Sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezca yo en esta cuando la dabas por perdida’; y él dice: ‘Yo sé que tuve que haber hecho algo muy bien en otra vida para que aparezcas tú, un ángel en mi vida, cuando yo no te merecía supuestamente, yo la daba por perdida y apareces vos’. Es lo bonito, ver que el amor te puede salvar y por eso existe Dharma”, explica Yatra.

Modo avión

Esta es una interpretación individual del colombiano, en la que predomina un sonido pop súper refrescante.

Aquí parece que está revelando algunos secretos de su intimidad amorosa, en específico la relación que vivió con la argentina Tini, pues el coro dice: “Los secretos que teníamos tú y yo, las maldades que me hiciste en México, toda mi familia dice que eres la mejor, ahora cómo les explico que esto se acabó y entraste en modo avión… Y pidió el mismo vino que pediste en Tulum”.

Recordemos que uno de los primeros viajes de la expareja fue a las playas aztecas.

Básicamente

En el disco, es una de las canciones que más destacan, ya que el cantante se sale de su zona de confort completamente. Inicia con sonidos electrónicos que van poco a poco subiendo y haciendo que incremente el ‘hype’ de las personas cuando la están escuchando.

Algo que sí incluyó aquí, y que es muy característico en sus temas, son los versos rápidos.

Si me la haces, con Lenny TavÁrez y Mariah Angeliq

No podía faltar un reguetón fuerte e intenso en este material discográfico, con una letra atrevida protagonizada por la jerga colombiana y puertorriqueña más popular. Con Lenny y Mariah, la canción apunta a ser un hit en todas las discotecas de Latinoamérica.

Las dudas (feat. Aitana)

Esta es la segunda colaboración entre Yatra y la española. Aunque desde hace ya algunos años se venía rumoreando que habían grabado algo juntos, no fue hasta el 2020 que presentaron Corazón sin vida. Con Las dudas los artistas se fueron por otro sonido completamente diferente, un pop rock con aire a las canciones de principios de los 2000, que así como encaja perfectamente en el último disco de Aitana, 11 razones, también coloca a Sebastián en algo que no se lo había escuchado antes.

Quererte bonito, con Elena Rose

“Es tan diferente a todo lo que he hecho y representa muy bien lo que soy como compositor. Me encanta hacer cualquier tipo de locura y llevar las canciones a donde me va diciendo cada frase, cada melodía. Es un tema que no podría describirlo de un género en particular”, cuenta Sebastián.

Al inicio se había juntado con Elena en el estudio para escribir una canción que él cantaría solo, pero le pidió regresar al día siguiente y así salió esta balada en la que sus voces se llevan todo el mérito, pues están acompañadas únicamente por una guitarra y un piano. Tiene algunos tintes similares a temas como Yo te extraño y Respiro, de su anterior disco, Fantasía.