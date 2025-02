San Valentín: Las parejas famosas demuestran su amor

Por el Día del Amor y la Amistad, estas parejas celebraron a su modo esta fecha tan especial. Ana Buljubasich y el músico Nerio David son un matrimonio estable que ha formado una linda familia. “Es imposible resumir los años, lo vivido, lo llorado y lo reído juntos. Nerio David ha sido mi compañero, mi mejor amigo y el mejor esposo. No somos de celebrar en fechas específicas, porque creemos que cada día juntos es una decisión y una apuesta de vida”, manifestó la expresentadora de TC.

(Te invitamos a leer: ¿Por qué Toño Abril irá a la cárcel por 29 años?)

Un San Valentín inolvidable: 16 parejas se comprometieron en boda colectiva Leer más

El músico Juan Gálvez, quien le pidió matrimonio a su ahora esposa (Vielka Ladines) en el concierto de Ricardo Montaner, comentó: “El 2018, cuando te conocí, jamás imaginé que aprendería tanto contigo, de ti, de nosotros. Luego de ser tu novio por años y ahora tu esposo, entiendo completamente que no importa qué tan arriba o abajo esté, ni qué tan difícil sea el obstáculo que tenga frente a mí, realmente no importa dónde ni cómo esté, lo que en serio me importa es con quién estoy, lo que me hace feliz y lo ha hecho desde que te vi por primera vez es eso, estar a tu lado, porque así y únicamente de esa manera me siento seguro, me siento completo, soy feliz. Eres y serás por siempre el mejor regalo que Dios me ha dado y jamás dejaré de estar agradecido por la unión de nuestras vidas”.

La gran familia que formó Lasso

Guillermo Lasso, expresidente de la República, indicó: “Feliz día de San Valentín. Agradecido por la gran vida que tenemos junto a nuestra familia”. Estas palabras se las dedicó a su esposa, María de Lourdes de Lasso.

La presentadora Fabiola Véliz no se quedó atrás y le dedicó esta emotiva frase a su actual y misterioso novio: “Feliz San Valentín, que la distancia nunca separe este lindo amor que nos tenemos”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!