San Valentín: La amistad también la celebran los famosos

En febrero no solo se celebra el amor, también la amistad, la cual es un vínculo fundamental en la vida de las personas. Nos proporciona apoyo emocional, nos ayuda a sobrellevar momentos difíciles y enriquece nuestras experiencias cotidianas. Dicen que los verdaderos amigos son un tesoro. EXPRESIONES les presenta algunos casos locales y otros internacionales.

Una pareja de grandes amigos es la integrada por los presentadores Evelyn Vanessa Calderón y Henry Bustamante. Según el comunicador, ella llegó a Ecuavisa a hacer prácticas. “Yo ya estaba dentro del equipo. Tenemos muchas similitudes. Ambos somos del campo, amamos nuestras raíces. Nuestros comienzos se parecen. Evelyn es súper tímida y la más dulce de las personas. Respetuosa, sencilla y súper loca con los que siente no solo confianza sino aprecio. Conozco a su familia. Es un ser humano fácil de querer.

Pese a nuestra cercanía, nunca me atreví a llamarla cuando terminó su relación, respeté su espacio y silencio. Meses después coincidimos en un evento y yo le dije cuáles creía yo que fueron las razones por las que terminó su romance (con Juan Rescalvo). La conozco muchísimo. Acerté en todo. Cuando la veo haciendo algo que no me parece, le dejo mensajes para llamarle la atención. Ella me deja en visto. En el canal había ocasiones en que llegaba a odiarme porque soy muy intenso para trabajar y estaba a cargo del segmento de farándula de En contacto. No me hablaba por días, pero ambos siempre tuvimos claro todo el amor y la amistad honesta que hemos tenido siempre”.

Cuenta La Coqueta que su amistad con Henry empezó desde que se inició en En contacto. “Me gustaba cómo él hacía realidades urbanas, siempre veía el programa cuando estudiaba en la universidad. Fue uno de los primeros que me brindaron su amistad en la TV, y aprendí y sigo aprendiendo cada vez que me llama para animar algún evento juntos. Ha sido y será un amigo muy especial para mí”.

Jorge Rodríguez y Carlos Julio Gurumendi

Jorge Rodríguez y Carlos Julio Gurumendi. Cortesía

Cuenta el comunicador Carlos Julio Gurumendi que él y Jorge Rodríguez mantienen una amistad de más de 20 años. “Nos hicimos amigos, compañeros de TV, y ahora es mi hermano del alma. Con Jorge hemos estado en medios como Teleamazonas y recientemente en la comunicación de la Asamblea. Es una persona que pone todo el profesionalismo y ‘ñeque’ en el proyecto que emprende. Hemos aprendido juntos en esta bella profesión. Nos conocimos en coberturas y farras. Jorge se ganó el cariño de mi familia y yo de la suya, tanto así que sus hijos (Jorge, Sebastián, Mateo y Pauly) me dicen tío. Es el segundo hermano que Dios me dio. Perdí a uno y hoy nos apoyamos mutuamente. Jorge es mi ‘brother’. Sobre todo, nos damos los consejos que todo ser humano necesita para seguir adelante”.

Mientras que Jorge dice que Carlos Julio es una persona muy generosa y desprendida. “Tiene una chispa interminable y carisma único. Cuando vivimos en Quito durante nuestro paso por la Asamblea, descubrí un corazón generoso. Era como una especie de abuelo para todos. Cocinaba para todos y sin que se lo pidiéramos nos llevaba comida. Tiene un corazón dispuesto siempre a compartir. Una virtud que admiro. Es un amigo incondicional, está pendiente de que no te falte nada y es el más alegre”.

Eduardo Andrade y Michela Pincay

Eduardo Andrade y Michela Pincay comparten diferentes momentos de sus vidas, ya sea en promociones de marcas, en viajes, en la televisión o eventos. El presentador dice que esa relación comenzó en el 2010, cuando se conocieron en el casting de Combate. “Con el tiempo, la amistad se reforzó después de que trabajamos juntos en el reality, cuando volvimos yo como presentador y Michela también. Nos hicimos muy amigos, ‘panas’ del alma”. Se llevan de lo lindo, incluso bromean diciendo que tendrán un hijo juntos. Él también es muy amigo de la actriz Emma Guerrero, quien a veces ha provocado los celos de Michela.

Eduardo Andrade.y Michela Pincay. Cortesía

La presentadora del programa De casa en casa cuenta que con su colega se hablan a diario. “Siempre nos enviamos un mensaje o un video, nos contamos todo, nuestros proyectos personales y profesionales. Es un amigo para todo, el que te escucha, con el que puedes planear un viaje cuando te sientes triste, el que te hace reír. Es mi mejor amigo hombre con el que sé que contaré en cualquier situación o circunstancia”.

George Clooney y Brad Pitt

La amistad entre George Clooney y Brad Pitt se caracteriza por su buena sintonía y sus bromas recurrentes. Comenzó en 1991, cuando ambos audicionaron para el papel de J. D. en Thelma y Louise.

Aunque fue Pitt quien consiguió el papel que lo lanzó al estrellato, esa fue la primera vez que sus caminos se cruzaron, marcando el inicio de una gran relación de amistad. Su primera colaboración se dio en Ocean’s Eleven en 2001, en la que ellos demostraron una química innegable en pantalla. Esta película fue un gran éxito, lo que llevó al estreno de dos secuelas, Ocean’s Twelve y Ocean’s Thirteen.

Además, la icónica pareja volvió a trabajar junta en la comedia negra Burn After Reading, dirigida por los hermanos Coen.

Sin embargo, parece ser que la relación entre ambos sufrió un enfriamiento en 2014, cuando Pitt no asistió a la boda de Clooney con Amal Alamuddin en Venecia. Se especuló que la tensión se debía a la supuesta rivalidad entre Amal y la entonces esposa de Pitt, Angelina Jolie, lo que supuso un distanciamiento entre los dos. Con el tiempo, parece que ellos retomaron su amistad, dejando atrás cualquier malentendido del pasado. Volvieron a colaborar en Wolfs.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet protagonizaron juntos la película Titanic en 1997. El drama, dirigido por James Cameron, se convirtió en una de las cintas más populares de todos los tiempos, quizás debido en parte a la fuerte química en pantalla entre ambos actores.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Archivo

Fuera del set, las dos estrellas siguieron viéndose. En 2007 estuvieron juntos en la 64.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills. Al año siguiente, la pareja se reencontró en pantalla para Revolutionary Road. Siempre han estado presentes en los momentos importantes del otro. En 2009 se abrazaron cuando ella ganó el Globo de Oro a mejor actriz por Revolutionary Road. Cuando Winslet se casó con Ned Rocknroll en diciembre de 2012, el actor la acompañó al altar. La actriz habló de su gran amigo en una entrevista con Glamour UK publicada en agosto de 2017.

Después de perder el contacto durante algunos años, debido a la pandemia y a las restricciones para viajar, volvieron a encontrarse en 2023, con motivo de la restauración de Titanic en 4K.

“Creo que la razón por la que nuestra amistad funciona es porque nunca ha habido una relación romántica”, dijo la actriz.

