Jorge Heredia: Karin Barreiro no le parece una gran presentadora

En un ‘en vivo’ en Instagram, Jorge Heredia comentó que Karin Barreiro, presentadora de BLN, le parece buena en su trabajo, pero no la considera espectacular ni la mejor. Esta fue razón suficiente para que los seguidores de la mencionada le dieran palo. No todo el mundo tiene que gustarle a todo el mundo. Tampoco nadie es moneda de oro. No le gusta, aquello no es delito ni pecado.

En el mismo video, él se cuestiona por qué Cinthya Coppiano no está en TV. Le parece muy buena y versátil. Olvida decir que es sumamente complicada. No todo lo que brilla es oro.

Se cortan cabezas en Los Hackers

La llegada de Mariela Viteri a Los Hackers ha sido muy comentada. Una parte de la prensa considera que eso, más que sumar a su imagen y trayectoria, le restaría. Lo ideal sería que le cambien el nombre y armen otro espacio a su estilo. Ya se habla de que rodarán cabezas: las de Lissette Cedeño y Conny Garcés, quienes supuestamente no han cumplido las expectativas del programa farandulero.

Mientras que el reportero Dieter Hoffmann tiene más vida que un gato. Según dicen, se volvió a salvar porque más de una vez le han puesto el ojo para mandarlo a casa. No es fácil encontrar reporteros, además utiliza sus propios recursos.

El traje de Mafer Pérez

“Desde el inicio de su embarazo, María Fernanda Pérez y yo compartimos la ilusión de que la vestiría para un momento tan especial como su baby shower. A través de nuestras conversaciones noté que estaba un poco desanimada, debido al cansancio que ha sentido durante estos meses, sumado a sus compromisos laborales. Incluso dudó si hacer o no la reunión, pero cuando le mostré los diseños, decidió que definitivamente la haría. Su embarazo avanza de maravilla, aunque ella siente que su barriguita ha crecido bastante y sospecha que podría adelantarse el parto”, dice la creativa de moda Karla González.

Boceto de traje de Mafer Pérez. Cortesía

Se han creado dos vestidos. “El principal es un diseño en tono celeste, largo y romántico, ideal para estar al aire libre, que es la locación que finalmente eligió. Aunque en un inicio consideró hacerlo en un espacio cerrado por comodidad y por el clima, al final decidió que las fotos en un entorno natural le darían un toque mágico. Además hay un segundo modelo en tono blanco, más etéreo y delicado, pensado para una sesión especial de fotos junto a su esposo (Robert). En este, su barriga tendrá un mayor protagonismo, capturando la esencia de la maternidad de una forma elegante y natural, resaltando la belleza y conexión que ella vive en esta etapa”, agrega.

El parto está previsto para fines de marzo o inicios de abril.

