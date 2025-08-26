¿Por qué salió Fercho Gómez de Combate?

“Prefiero cerrar este ciclo con gratitud”, fue la determinante oración que escribió el presentador y entrenador Fercho Gómez, integrante de Combate. Esto tras conocerse que fue separado de la casa televisiva RTS.

La razón para su despido fue la participación en un evento externo al canal, en el que también estaban involucrados varios talentos de otro programa de competencia, en este caso, BLN.

La productora Pili Navarrete le contó al programa de farándula, en su versión digital, Vamos Con Todo, cómo fue que se tomó la decisión. “Existen reglas. Él no nos contó para nada que iba a estar en otro evento en El Triunfo con chicos de otro reality”, explica.

¿Por qué fue despedido Fercho Gómez?

“Él no tenía permiso. Y a consecuencia de esto fue separado del canal. Fercho ya no está en Combate”, señala la productora televisiva. Al finalizar afirmó: “A la marca se la respeta: con Combate, no”.

El comunicado de Fercho Gómez

Fercho Gómez compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al canal y a sus seguidores. El mensaje también fue dirigido para los fanáticos del equipo naranja y azul.

"Este será el único comunicado que daré sobre el tema. No quiero prestarme a respuestas que se presten a malas interpretaciones; prefiero cerrar este ciclo con GRATITUD. Gracias a la prensa y a todos por el interés y los mensajes, todo está bien", dice al iniciar el mensaje

"Agradezco a RTS y a Combate, mi casa desde los inicios, y a todas las personas que me apoyaron en este camino. Me quedo con lo positivo, con el cariño recibido y con la certeza de que siempre actué con buena fe y lealtad a mis principios, que nunca estarán en tela de duda".

El mensaje lo cierra con la esperanza de volver a la televisión próximamente: "Con Dios por delante, este no es un adiós... nos seguiremos viendo por aquí".

