Sacha Wasi, una travesía teatral por los sueños

Una niña no puede dormir. Busca algo, una palabra, un recuerdo. La habitación es pequeña y está llena de objetos heredados de su abuelo que recuerdan de dónde han llegado y le cuentan historias de paisajes lejanos.

Cuando la niña logra dormirse, su abuela la acompaña en los sueños, la toma de la mano y la sumerge en las profundidades del mar de la memoria para contarle de pescadores que hablan más con los animales que con las personas. Esta es la historia que narra 'Sacha Wasi, una casa en la selva', obra para niños elaborada por la artista costarricense Milena Rodríguez junto al director argentino Roberto White.

La pieza fue ganadora de los fondos IBERESCENA; convocatoria internacional de artes escénicas vigente en 17 países a nivel Iberoamericano, y recientemente concluyó una gira por Chile, donde ofreció setenta funciones.

La obra vuelve ahora a la capital, con una función exclusiva que se llevará a cabo el próximo el domingo 23 de febrero en el Teatro Patio de Comedias.

El tiempo de la memoria

“Sacha Wasi, Una casa en la selva” es recomendada para niños mayores de cuatro años. Esta fue elaborada en base a escritos recopilados por Milena Rodríguez durante una década de viajes, y durante una época conviviendo con una familia kichwa en la Amazonía.

La obra propone, a través de reconstrucciones simbólicas, un recorrido por memorias de viajes ajenos y propios, por territorios cuasi mitológicos de tiempos pasados, rutas de viajes y sueños que conectan con la identidad latinoamericana. "El encuentro prioriza no la anécdota, si no el tiempo de la memoria, el territorio suspendido en el que ya no se está y un tiempo que se vuelve imagen, sensación y/o sonido, ilusión", dice la artista.

La función se llevará a cabo a las 11:30. Tiene un costo de $ 15 para adultos y $ 8 para niños.

