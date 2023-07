Ellos sacan la lengua a...

El 19 de julio es el Día Mundial de Sacar la Lengua. Se suele creer que es un gesto de mala educación, pero en esta fecha es absolutamente válido. En estos tiempos tecnológicos, es común tomarse una selfie sacando la lengua.

Existen algunas juguetonas como la de Einstein en su famosa foto; otras enormes como la de Gene Simmons, del grupo KISS; y lenguas que intentan ser sensuales, como la de Miley Cyrus. Gente del medio cuenta a EXPRESIONES por qué lo harían.

“La mía es más grande que la del resto”

La lengua de Gene Simmons, de Kiss, es famosa por su tamaño, mide 17 centímetros, por lo que se ha comentado que el músico se hizo un injerto de una lengua de vaca. Sin embargo, él lo niega.

“Fui consciente durante los primeros trece años de mi vida que había sido dotado, era más grande que la de cualquiera y pronto descubrí que era de gran utilidad con las mujeres”. Por ello presume que su lengua le ha dado la oportunidad de estar sexualmente con miles de féminas. Se la saca a todo el mundo y en los shows, además la aseguró por un millón de dólares.

Miley Cyrus. Archivo

“Me dan nervios las fotos, por ello lo hago”

“Me da vergüenza hacerme fotos, esa es la verdad. Me pone nerviosa que la gente me haga fotos, porque no sé cómo sonreír, termina siendo incómodo. Así que saco la lengua, porque no se me ocurre otra cosa que hacer”, dijo Miley Cyrus. Aunque ya lo había hecho antes, todo comenzó cuando escandalizó con su performance en los MTV Video Music Awards con el famoso twerking y sacando su lengua todo el tiempo.

Einstein. Archivo

La de Einstein, la más famosa

Con su gran bigote y mirando a la cámara, Albert Einstein sacó la lengua desde el asiento trasero de un auto. Es una de las imágenes más famosas del físico alemán que fue tomada en 1951 por Arthur Sasse. Einstein acababa de salir del Princeton Club, donde había celebrado su cumpleaños número 72. Cuando se disponía a partir, Sasse se le acercó y le pidió una sonrisa para tomarle una fotografía. Ya sea por cansancio o harto de la persecución de los reporteros, le sacó la lengua. No se molestó cuando la publicaron, le gustó tanto que encargó nueve copias.

Pilar Vera. Archivo

“A las mujeres que comen y no engordan”

La reportera Pilar Vera tiene claro que le sacaría la lengua a los políticos mentirosos, a las mujeres “que comen todo lo que quieran y no engordan, además a los buseteros”.

El Cuy. Cortesía

“A Dieter y a los políticos”

El presentador Mauricio Altamirano le sacaría la lengua a Dieter Hoffmann, quien le siguió un proceso legal por agresión. “Por mentiroso lo haría, inventó que le había pegado”. El Cuy salió airoso de esa situación. Además “le saco la lengua a los dinosaurios de la política, algunos son conchudos. Luis Almeida nuevamente busca un curul en el Legislativo. Hace unas semanas, dijo que su sueldo como asambleísta no le alcanzaba.

Por lógica, si a alguien no le alcanza su salario se busca un mejor trabajo, el político espera que el pueblo se olvide de esa perla. Jimmy Jairala en las elecciones pasadas quiso que el tiktoker Pelado H sea candidato a concejal de Durán, pero ante el rechazo popular cambió de opinión. No puedo quedarme callado, son tantos nombres a quienes les sacaría la lengua, pero la única forma es no votar por ellos. Tampoco me puedo olvidar de Carlos Vera que como padrastro gritó al sonidista en vivo”.