Ruth Del Salto ahora vive en Catar

De Ecuador saltó a Colombia, donde estuvo diez años para trabajar en lo que le apasiona, el periodismo. Ahora, Ruth Del Salto se encuentra con su familia (su esposo David y sus hijos Máximo y Allegra), en Catar, al otro lado del mundo.

EXPRESIONES se comunicó con ella y durante la conversación que sostuvimos dijo: “Traje el canal internacional de noticias NTN24 a Asia. Todo se opera desde Colombia. Estoy acondicionando mi estudio de TV en mi casa. Dirigiré mis espacios, haré mis entregas y apariciones desde acá”, cuenta la comunicadora que laboró en Ecuavisa.

Es un reto laboral y personal al que le ha puesto todas las ganas y añade que el plan es hacer programas coyunturales (no solo en el ámbito deportivo porque en ese país del oriente medio se desarrollará la Copa del fútbol 2022). Tiene toda la esperanza depositada en la selección ecuatoriana.

Ella dice que allá hay mucho por hacer. “La capital Doha es escenario de conversaciones y negociaciones de relevancia en el ámbito político mundial”.

Por lo pronto tiene previsto quedarse un año, pero nunca se sabe. “La vida propone y nosotros seguiremos disponiendo”, comenta.

Todavía no se acostumbra al cambio de horario. Son ocho horas de diferencia con Ecuador, Colombia y la Costa Este de Estados Unidos.

Allá se habla árabe e inglés, pero aquello no es un problema porque domina el segundo de esos idiomas.

Según la comunicadora que con frecuencia visita Ecuador, “Catar es un país con buenas historias que contar; además uno de los más seguros y fascinantes del mundo, por su sociedad, geografía y población multicultural. Es deslumbrante e interesante. Tienen costumbres diferentes a las nuestras, cada familia hace su vida. Más del 80 % es comunidad internacional, el resto cataríes”.

Recién lleva en ese lado del planeta dos semanas y se está instalando. No se hace problema con la comida, su familia come lo que normalmente les gusta. “Cuando salimos, hemos estado en restaurantes de otras cocinas, todavía no catarí”. Aprovechará su permanencia para conocer el país.

“Ya habrá tiempo, deseo ir al desierto”. Como nada es eterno, ella espera volver a Colombia y a Ecuador.

Cuenta sobre el trato que le dan a las mujeres en Catar “Ellos tienen sus códigos culturales, las mujeres también, no es mejor ni peor que en otras sociedades, eso depende del ojo con que lo mires. Mujeres que conservan sus vestimentas, algunas más tapadas que otras, van maquilladas, dicen que por debajo están muy elegantes. Las he visto en parques, hoteles, restaurantes con sus hijos, maridos, etc.

No tengo una amiga catarí todavía. Veo gente amable en general, muy buenos servicios y mucho extranjero trabajador. Aquí no puedes estar ni quedarte si no tienes un trabajo”.