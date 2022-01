Mientras estaba en la ducha, Ámar Pacheco recibió la llamada de la directora del Concurso Nacional de la Belleza, Tahiz Panus y de su hermano Miguel Panus. Al salir del baño les devolvió la llamada y ellos le comunicaron que había entrado al top 40 del Miss Mundo. “Estaban gritando de alegría, mi primera reacción fue llorar, al igual que la de mi madre (Silvana) cuando se lo conté. Nunca la había visto llorar así”, dice la virreina de Guayaquil 2015.

Ámar Pacheco entre las 40 mujeres más bellas de Miss Mundo Leer más

Una gran noticia para la también hija del músico Gustavo Pacheco, quien en diciembre pasado debió volver al país sin que se desarrollase la gala final tras casi un mes de competencia en Puerto Rico debido a un brote de COVID-19 entre las aspirantes.

Ella deberá estar en la Isla del Encanto el 12 marzo. La elección se llevará a cabo el 16 y permanecerá hasta el 18, según lo programado por la organización internacional del certamen.

Seguramente el aplazamiento del concurso la sacó de onda.

Fue un dolor inmenso para todas, me tomó tiempo asimilarlo. Nunca me enojé, pero me dio tristeza. La COVID-19 no es culpa de nadie.

¿Ahora qué vendrá?

Seguiré con mi preparación a cargo de Alexander González y Tico Rega, se armará una estrategia de trabajo. Alexander viajó para estar conmigo en PuertoRico.

¿Cuáles fueron las experiencias ganadas en su primer viaje?

Siempre hay un aprendizaje, compartí con aspirantes de muchos países, con algunas de ellas mantenemos comunicación. No hay nada negativo, el trabajo fue duro. A veces no todo sale como se espera, todo siempre es para un bien mayor. Espero que mis padres me puedan acompañar en esta ocasión, ellos harán el intento y el esfuerzo para volver a viajar. No podemos olvidar que hay una pandemia.

Miguel Cedeño: "El cáncer llegó a mi vida con un propósito" Leer más

Durante su permanencia en ese país se dijo que usted nuevamente se había contagiado del virus.

A fines de 2021 mi papá y yo nos contagiamos. Aunque hubo esa sospecha durante mi permanencia en Puerto Rico no volví a reinfectarme, pero recientemente me dio. Estoy recuperándome de la enfermedad. Por fortuna mis padres están bien. Solo les dio una pequeña gripe.

Ya está en la recta final...

Estoy lista para las competencias que se vengan, no dudé nunca de mi preparación y de mi equipo. Sigo en el mismo camino, voy por la corona. Seguramente habrá una nueva entrevista con el jurado.

¿Qué le atrajo de la isla?

Era la primera vez que estaba en Puerto Rico. Siempre un país es maravilloso por su gente, paisajes y cultura, pero la gastronomía, la sazón, distingue a uno de otro. Allá probé mofongo, una delicia, una especie de bolón.

Gabriela Guzmán despide a su mamá, víctima de cáncer Leer más

¿Es necesario que Miss Mundo se reestructure?

La organización no podía imaginar lo que iba a ocurrir. Hay certámenes como el Miss Grand International que son de muchos días. Hay situaciones que se salen de las manos, hay suerte o no la hay. Ámar antes de viajar a Puerto Rico estaba sola.

Con nuevo amor

Su relación con Sebastián Ontaneda, quien produjo su canción Aquí y ahora, terminó. “Lo que no es para uno, no es para uno. Nos queremos mucho, pero como amigos. Ahora estoy con otra persona (de la que prefiere no dar el nombre). Estamos viendo qué pasará. Es algo muy distinto a las anteriores relaciones. Siempre fue mi amigo, me di cuenta que sentía algo por él y era mutuo. Cuando me fui a Puerto Rico estaba sola, al volver decidí darme esa oportunidad”.

Voces

Según su padre,el músico Gustavo Pacheco, “es muy disciplinada, obediente y todo lo lleva con mucho cariño por el prestigio de ella y de su país, además cuenta con un equipo que ha creído en ella como la organización CNB, sus instructores internacionales Alexander González y Tico Rega. Dio un paso importante entrando al top de las 40”.

La Miss Progress 2019, Camila Cedeño, considera que “Ámar debe disfrutar al máximo esta recta final. Debe dejar a un lado el estrés y no pensar en lo que podría gustar al jurado o al público. Ella es Ecuador, bella, inteligente, y tiene dotes artísticos. Al tener esa seguridad y fuerza en el escenario podrá demostrar de forma natural su gran potencial. La gente en la actualidad no busca reinas perfectas, sino reales, reinas en las que se puedan identificar”.

El missólogo Édison Guerrero expresa que con Ámar ha tenido la oportunidad de trabajar como Miss Mundo Ecuador. “Creo que el trabajo realizado la hizo merecedora de esta clasificación. No debe parar la preparación porque la competencia termina cuando coronan a una chica, seguir puliendo el inglés y trabajar en el escenario porque estará en el show final y es importante controlar emociones y saber manejar con serenidad la parte hablada, no se puede calificar el intelectual de una reina con responder una pregunta de 30 segundos”.

“Primero Ámar debe encomendarse a Dios y segundo debe demostrar mucha confianza, conquistar al jurado con su ángel y ser ella misma, con la esencia que la caracteriza y fluir. ¡Mucha suerte!” es la sugerencia que le da Marjorie Cevallos, Miss MundoEcuador 2008 y presentadora de TC.

“Ámar debe aprovechar esta oportunidad, no solo porque es la quinta ecuatoriana en la historia de Miss Mundo, el certamen de belleza más grande que existe. En este segundo viaje debe corregir errores como mostrar un vestuario más original y con glamour, enfocarse en lo que el concurso considerará para escoger el top 10. Una sugerencia es que lleve una segunda opción para el atuendo de gala y que allá la producción le sugiera el adecuado para la transmisión de televisión”, dice el asesor de imagen José Hidalgo.