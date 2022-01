La TV local le abre los brazos a los talentos extranjeros de 'El poder del amor'

Siempre dicen que Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero Ecuador también lo es. Lo decimos porque gran parte de los exparticipantes extranjeros del reality 'El poder del amor' han decidido cambiarse a nuestra ciudad a probar suerte. Ojo, pero no es responsabilidad de ellos, simplemente aceptan lo que les ofrecen.

En 'Soy el mejor', de TC, están el cubano Renier Izquierdo y la salvadoreña Elizabeth Cader. Ya se comenta la llegada de la colombiana Melissa Gate. ¿Vendrá a pelearse con Silvana Torres?. En Ecuavisa, le pusieron el ojo al panameño Miguel Melfi, quien ganó el espacio turco junto con Andreína Bravo y ahora aparece en 'En contacto'. Los fans de ella, lo odian porque terminaron la relación.

Andreina Bravo y Renier Izquierdo. Cortesía

La peruana Shirley Arica aspira a ser la nueva estrella de la revista familiar y otro que suena que vendrá es Austin Palao (también peruano) para promocionar su música. También está aquí el boliviano Andrés Salvatierra, quien cocinó el martes 25 un plato típico de su país (majadito) en el mismo programa; además, ha contado su historia de amor con Mare Cevallos.

Según los vientos que soplan, protagonizará una producción del Canal del Cerro con su novia. Sin embargo, a nuestros talentos los llevan muchas veces como simples invitados, como ha pasado con Eduardo Andrade o Carlos José Matamoros y alegando que por la pandemia las televisoras están en crisis y no pueden pagar lo que ellos piden. Siguen sin un canal fijo. A los otros se los trata como reyes.

Ecuador es el único país que les ha dado tanta apertura. En Perú, el reality era emitido por Latina TV. Según la prensa de allá, el horario asignado no fue el más acertado y generó baja sintonía. Salió del aire.

“Somos un país de fanáticos”, dice Eduardo Andrade. “Ellos están aprovechando la oportunidad, pero cuando ya se ingresa a la TV, hay que mantenerse. Las oportunidades se abren para todos, se crea más competencia.

Unos no estamos en TV por decisión propia, en mi caso en estos momentos no hay algo que me interese. Los costos cambian, a estos chicos les pueden pagar menos que a alguien que ya tiene experiencia. Nadie discute que ellos dan rating, pero todo es efímero”.

Andrés Salvatierra y Henry Bustamante. Cortesía

El presentador Carlos José Matamoros opina “yo lo veo como facilismo. Saben que traerán sintonía y los colocan en los programas como fichas en un juego de popularidad. Pero no se dan cuenta que el lado negativo es que la producción pierde calidad porque los personajes no están preparados para desempeñar la labor de presentadores. Y es básicamente lo que ha venido pasando desde la época de ‘Gran hermano’, llegan, deslumbran y se apagan. Como estrategia es buena".