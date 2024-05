Rossana Queirolo y Sofía Caiche, sometidas a tratamientos por la tiroides

La actriz Sofía Caiche y la expresentadora Rossana Queirolo se sometieron a un procedimiento médico, ablación de la tiroides. La primera se lo acaba de hacer en Solca y la segunda hace más de tres meses en Estados Unidos. ¿En qué consiste? Es un tratamiento percutáneo en el que se introduce una aguja en el interior del nódulo tiroideo para aplicar energía térmica y destruir el tejido.

No requiere de cirugía ni usa radiación, porque se hace con ecografía, mediante anestesia local o sedación. Esta técnica se aplica principalmente en pacientes con tumores benignos de tiroides.

Rossana cuenta su experiencia: “Es un procedimiento sencillo para reducir muchísimo los nódulos. Esta ablación por radiofrecuencia se hace cuando no es cancerígeno (como fue en mi caso). Todo va súper bien, el nódulo ha reducido su dimensión en un 60-70%. En noviembre me haré mi último chequeo”.

En el caso de Sofía, “estoy bien y en recuperación. Todavía tengo la zona inflamada. No se lo quema todo por precaución, así se evita que dañe cuerdas vocales. El 90 % fue eliminado, el 10 % se absorberá. Se deberá seguir vigilando para que no salgan más. Lo detecté a tiempo. En diciembre se me inflamaron las amígdalas, tal vez si no pasaba aquello, no me daba cuenta que tenía un nódulo de tres centímetros”.

