María del Mar Proaño: "Mi matrimonio terminó"

El matrimonio de María del Mar Proaño y Christian Bernal llegó a su fin, según la diseñadora. La pareja iniciará trámites de divorcio, ella está viviendo con su hijo Boita, quien el 2 de mayo cumplió 21 años, y sus mascotas. El empresario ya no está en casa. Durante siete meses añade haber soportado una situación muy incómoda, se refiere a infidelidades, por ello decidió no seguir tolerando más.

“Yo no lo provoqué, al principio fue duro, ahora me siento más tranquila, cuento con el apoyo de mi hijo (derecha) y mi familia. Fui feliz, prefiero llevarme los mejores recuerdos, compartimos desayunos y almuerzos, paseos, vivencias. Si conmigo no han tenido respeto, yo lo tendré por lo que vivimos juntos, sé que se equivocó. Me tomé un descanso en el trabajo, pero continuaré en lo mío porque el diseño es lo que me encanta, mi pasión”.

La creativa de moda agrega que entre los dos “siempre hubo mucha confianza, di lo mejor, quiero vivir este duelo, porque una separación siempre lo es, seguir adelante con mi vida. No se portó mal con mi hijo, las familias nos hemos llevado bien”.

En un comunicado, Christian expresó: “María del Mar es una dama, me siento apenado por esta situación. Todavía es mi esposa y merece respeto”.

Cuando María del Mar y él contrajeron matrimonio, sorpresivamente en 2021 (en el cumpleaños del empresario), acudieron el fallecido diseñador Luis Tippán, Poly Ugarte, José Hidalgo, el presentador Miguel Cedeño (quien también murió) y Érick Ruilova. El abogado Héctor Vanegas los casó. Douglas Bastidas, el salsero Esteban de la Torre y Mike Albornoz pusieron la nota musical en esa ocasión.

Mike interpretó el tema 'Mi perfecta manera de amar', que le dedicó ella a su esposo. Ellos tenían previsto dar ese paso en febrero del 2022, pero lo adelantaron. Los invitados no sabían que acudían a dos festejos.

