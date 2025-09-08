Ronald Farina tras su accidente: “Estoy ileso, lo más importante es la vida”

El presentador sufrió un accidente en la vía Puntilla–Aurora. Aclaró su estado en redes: “Estoy bien, gracias por el cariño”

Ronald Farina agradeció el apoyo tras el accidente en Samborondón y confirmó que retomará sus actividades sin contratiempos.

La madrugada del sábado 6 de septiembre de 2025, el vehículo de Ronald Farina estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la vía Puntilla–Aurora, a la altura de la urbanización Biblos, en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:10, cuando la camioneta Ford Explorer impactó contra una baranda de seguridad y un poste de alumbrado. El choque dejó serios daños en la parte frontal del automotor.

De acuerdo con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), no se registraron personas heridas. Sin embargo, el conductor del vehículo abandonó la escena, lo que encendió las alarmas y dio paso a las investigaciones para determinar quién manejaba en ese momento.

La reacción de Ronald Farina



La noticia rápidamente se difundió en redes sociales, donde seguidores y televidentes expresaron su preocupación por el presentador de Cien Ecuatorianos Dicen y Yo Me Llamo. Ante la ola de mensajes, Farina decidió aclarar su estado de salud con un video publicado en Instagram.

“Estoy bien, estoy ileso, no me pasó absolutamente nada. Dios creo que me abrazó ahí con todas sus fuerzas y no pasó nada”, señaló con serenidad.

El conductor también destacó la importancia de valorar lo esencial: “El material siempre va a doler, pero para eso trabajamos, hay que estar en la lucha. Lo más importante es la vida y esa está en perfecto estado”.

Las autoridades no han confirmado sobre el pago a los daños a los bienes públicos que ocasionó la colisión.

Agradecimiento a sus seguidores



En su mensaje, Farina no solo despejó dudas, sino que también aprovechó para agradecer las muestras de afecto recibidas. “Quiero mandarles un abrazo gigante, en serio, a toda la gente que se ha portado súper bien conmigo. Qué lindo saber que de una u otra manera están pendientes de uno. Gracias de corazón, créanme que se multiplica por mil”, expresó.

El presentador añadió que se siente respaldado por la comunidad que lo sigue y que eso le da fuerzas para continuar. “Bonito se siente, bonito, ¿para qué tan bien? Lo más importante es que estoy ileso, que estoy bien y que puedo seguir adelante”.

Farina cerró su mensaje asegurando que retomará sus actividades sin contratiempos. “Ya nos vemos el lunes en Cien Ecuatorianos y en Yo Me Llamo, por supuesto. Un abrazote, que Dios me los bendiga y que no les vaya bien, sino excelente”, dijo al finalizar el video.

