Ronald Farina reacciona a comunicado de Fundamedios por conflicto con reporteros

El presentador de TV Ronald Farina se mantiene en su posición de descalificar el trabajo de reporteros de farándula en Ecuador, luego de que la ONG Fundamedios se manifestó con una publicación titulada "Presentador de televisión agrede a reporteros de farándula".

En un evento público, días atrás este mes, Farina tuvo un encuentro con reporteros que intentaban abordarlo, lo que el presentador no deseaba, por lo que el indeseado momento subió de tono. Así quedó registrado en videos que fueron difundidos en diferentes programas y medios de comunicación.

Mattel lanza Barbie de Rita Moreno: homenaje a la primera latina EGOT Leer más

Fundamedios, organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y de prensa, publicó este 19 de noviembre de 2024: "En el video publicado por el citado programa de Farándula ('Los Hackers del Espectáculo') se ven escenas de Farina intentando bajar con la mano el teléfono del reportero, mientras camina junto a la cantante y también presentadora Pamela Cortés. Además, en un fragmento de la publicación, se escucha al presentador diciendo: “Vamos, vamos si quieres” en un tono amenazante e incitando a la violencia al reportero".

La nota de Fundamedios fue recogida por la televisora Ecuavisa, que emite 'Los Hackers del Espectáculo', y difundida en redes sociales.

Te invitamos a leer | MasterChef Celebrity Ecuador: Un viaje al pasado en el capítulo 3

Farina no se calla

Farina reaccionó este 20 de noviembre: "Un grupo de personas con muy baja capacidad de entendimiento, de no poder entender cuando una persona les dice no, les ardió tanto no creerse importantes, que tuvieron que salir a difamar y victimizarse para tener 'apoyo'... Triste en lo que cayeron".

"Yo me defenderé de cualquier tipejo que venga a molestarme, y seguiré repitiéndoles lo que pienso de ellos si siguen acosándome. Ustedes, por otro lado, “medio de comunicación”, se dedican a incitar más al odio con esos programas, que, como la gente los ha catalogado, son 'basura'", añadió el presentador posteriormente.

Farina ya dejó entrever la posibilidad de tomar acciones legales contra Ecuavisa.

Yo me defenderé de cualquier tipejo que venga a molestarme, y seguiré repitiéndoles lo que pienso de ellos si siguen acosándome.

Uds por otro lado “medio de comunicación” se dedican a incitar más al odio con eso programas que como la gente los ha catalogado son “basura”. https://t.co/icbZ8X2cRG — Ronald Farina (@RonaldFarina) November 20, 2024

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!