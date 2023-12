Roger Waters en Quito: pirotecnia y luces marcaron un show inolvidable

El interludio del show de Roger Waters llegó a las 22:30 justo después de que en la ejecución del tema 'Sheep' el británico hiciera sobrevolar una oveja inflable sobre un lleno Estadio Olímpico Atahualpa.

A las 21:15 se había iniciado el concierto con la emotiva 'Comfortably Numb', de Pink Floyd, a la que el octogenario compositor y bajista le ha añadido arreglos de teclados en lugar del solo original.

Un repaso por sus inicios con 'Wish You Where Here' entre los puntos que más corearon los asistentes estuvieron en el repertorio.

Waters recordó su primera llegada a Quito, en noviembre de 2018, para apoyar al Frente de la Defensa de la Amazonía (FDA) en su causa ambientalista en la Amazonia. "Hice un recorrido por la Amazonía", dijo el artista.

Interpeló a la marca Chevron desde las pantallas gigantes y salió sobre una silla de ruedas para la segunda parte del concierto. El cerdo inflable lo anunció con la sugestiva leyenda "He's mad don't listen".

El público deliró en los graderíos, con celulares encendidos y haciendo la ola. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue uno de los asistentes que de distinguió de la audiencia al publicar una foto con la estrella.

Graderíos del estadio Olímpico Atahualpa durante el show de Roger Waters. Franklin Jácome

De Ibarra, Cuenca, Guayaquil y Loja llegaron los asistentes al que se ha anunciado como evento de cierre de las Fiestas de Quito este año.

Se ha anunciado que el Metro de Quito funcionará hasta la 01:00 de este domingo para los aficionados que fueron a ver al fundador de Pink Floyd.

