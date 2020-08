Rodrigo Massa vendrá a Ecuador de gira promocional

El conocido modelo, actor, presentador y cantante brasileño, radicado en México, Rodrigo Massa, vendrá a Ecuador dentro de pocos meses, para promocionar su segundo álbum de estudio denominado La Fiesta.

El expresentador de Televisa y del canal de cable E! y quien apareció en filmes como No se aceptan devoluciones y en el musical Mentiras, en diálogo con EXPRESIONES, manifestó su satisfacción de venir por primera vez al país a difundir su material discográfico. "Son siete canciones en español, cuatro en portugués y una en inglés. El material incluye Acabo de soñar contigo cuyo videoclip tiene más de 500.000 reproducciones y la canción que da título al disco La fiesta que es lo más reciente y del que también existe una producción audiovisual", afirma

Como es un espíritu libre y no tiene prejuicios de ningún tipo, no dudó en mostrar en ambos vídeos, material cargado de sensualidad y provocación, que expone un beso con el modelo brasileño Rodrigo Malafaia, además de un trío en una sugestiva escena sexual.

En cuanto a su carrera actoral, comenta que no descarta cualquier oferta que surja en Ecuador. "No tengo ni mánager ni exclusividad de ningún tipo y claro que me gustaría trabajar allá, estoy abierto a todas las propuestas".