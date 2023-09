Robin Williams: salen a la luz detalles de la autopsia y su familia rompe el silencio

Robin Williams es uno de los nombres más reconocidos de Hollywood. Participó en diferentes espacios de entretenimiento: hacía roles de comedia ('Jaula de pájaros', 'La señora Doubtfire'), drama ('Dead Poets Society', 'Good Will Hunting'), era actor de voz (famosamente interpretando el rol del personaje titular en Aladín) y hacía stand-up que muchos otros comediantes admiraban. Fue impactante para el mundo entero cuando, en agosto 2014, el actor de 63 años se quitó la vida.

Los medios inicialmente comunicaban que el motivo de su suicidio era un combate con depresión. Su esposa, Susan Schneider, reveló en una entrevista que no era sólo aquello lo que afectaba a su esposo.

"No era depresión que mató a Robin. Depresión era uno de, digamos, cincuenta síntomas, y era uno pequeño".

Era demencia con cuerpos de Lewy (LBD, por sus siglas en inglés). Es un trastorno neurodegenerativo que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento y la conducta. Es causado por la formación de grupos anormal de proteína llamada cuerpos de Lewy en células nerviosas del cerebro. Se estima que afecta a al rededor de 15 % de pacientes con demencia. Lamentablemente, sólo puede diagnosticarse con certeza cuando el afectado ha fallecido, cuando puede identificar la presencia de los cuerpos de Lewy en el cerebro. En mayo de 2014, lo diagnosticaran erróneamente con Parkinson.

"Los doctores me me preguntaron después de la autopsia: ¿Te sorprende que todo este tiempo tu esposo tenía demencia con cuerpos de Lewy?. No sabía qué era, pero dije: No me sorprende. Que algo se haya infiltrado en cada espacio del cerebro de mi esposo. Tenía completo sentido".

Desde entonces, Schneider se ha dedicado a aclarar el nombre de su esposo, ya que en parte de los rumores que circulaban era que había recaído en adicciones, luego de estar ocho años sobrio.

"Me enfurecía que los medios dijeran que retorno al alcohol, porque sé que hay muchos adictos en recuperación que lo admiran, muchos que lidian con depresión que lo admiran, y merecen saber la verdad", dice Schneider.

También ha trabajado en dar atención a la enfermedad que afectó a su esposo que es desconocida por el público general. En 2020, seis años después de su muerte, salió el documental Robin's Wish que relata las experiencias del actor con su trastorno. "Si mi esposo no hubiera sido famoso, no me habría hecho pasar esto. Pero habían tantas confusiones de lo que le pasó y qué es LBD. Así que esto me parecía lo correcto".

