Robert De Niro arremete contra Donald Trump en los premios Gotham

En la reciente celebración de los Premios Gotham, los galardones de la Independent Feature Project, llevada a cabo en Nueva York y que reconocen a algunos de los títulos de cine independiente más importantes del año, Robert De Niro, el inolvidable protagonista de Taxi driver y Toro salvaje entregó el ‘premio tributo’ a Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

Cuando se disponía a leer su discurso, fue ahí que se dio cuenta de que su texto había sido modificado para evitar comentarios negativos hacia el expresidente Donald Trump. El astro de Hollwyood entonces sacó su teléfono celular, donde guardaba el discurso original que pretendía dar.

“El principio de mi alocución fue editado, cortado, y yo no lo sabía. Y quiero leerlo”, dijo De Niro en el escenario.

“La historia ya no es historia. La verdad no es verdad. En Florida, a los jóvenes estudiantes se les enseña que los esclavos desarrollaron habilidades que podrían aplicarse para su beneficio personal. La industria del entretenimiento no es inmune a esta violenta enfermedad. John Wayne, dijo públicamente sobre los nativos: ‘No creo que hiciéramos mal en arrebatarles este gran país. Había un gran número de gente que necesitaba nuevas tierras, y los indios intentaban egoístamente quedárselas para ellos’”.

¿QUÉ DIJO DE TRUMP?

“Nos mintió más de 30.000 veces durante sus cuatro años de mandato. Con todas sus mentiras, no puede ocultar su alma. Ataca a los débiles, destruye los dones de la naturaleza y muestra su falta de respeto, por ejemplo utilizando Pocahontas como insulto”, en referencia al apodo con el que se refiere a la senadora Elizabeth Warren.

“Iba a decir esto, y a darle las gracias a Apple, y a los Gothams y bla, bla, bla... Pero no me apetece nada darles las gracias después de lo que han hecho. ¿Cómo se atreven a hacer eso?”, finalizó.

