Ricky Martin demuestra ser fan de Heated Rivalry con esta selfie con Hudson Williams

Ricky Martin se sumó a la conversación en torno a Heated rivalry, una de las series más comentadas dentro del público queer en los últimos meses. La atención aumentó luego de que el cantante coincidiera públicamente con uno de sus protagonistas, Hudson Williams, durante la reciente Semana de la Moda de Milán.

Diversos medios internacionales reportaron que el puertorriqueño manifestó su interés por la serie, que ha circulado de forma constante en redes sociales y plataformas digitales. La mención de Martin se produjo en paralelo a su presencia en Milán, donde fue visto junto a Williams en actividades vinculadas a la industria de la moda.

Así fue el reencuentro de Ricky Martin y Hudson Williams

Ambos asistieron como invitados al desfile de la colección masculina otoño/invierno 2026 de Giorgio Armani. Durante el evento, compartieron ubicaciones en primera fila y aparecieron juntos en imágenes difundidas en redes sociales. El propio Martin publicó una fotografía previa al desfile, en la que se le observa junto al joven actor.

Hasta el momento, no existe confirmación de un vínculo más allá del encuentro registrado en Milán ni de una relación distinta a la coincidencia en el evento. Sin embargo, la aparición conjunta generó múltiples reacciones en plataformas digitales, donde usuarios plantearon distintas interpretaciones sobre el cruce entre el cantante y el actor.

¿Quíén es Hudson Williams?

Williams, quien ha ganado visibilidad tras su participación en Heated rivalry, también formó parte de otras actividades de la Semana de la Moda Masculina, incluido su debut en pasarela para la firma DSquared2. Por su parte, Martin mantiene una presencia frecuente en eventos de moda internacionales, como invitado a desfiles y campañas.

La coincidencia de ambos en Milán volvió a situar a la serie y a sus protagonistas en el centro de la conversación digital, al tiempo que reforzó el cruce entre música, televisión y moda como espacios de visibilidad en la cultura pop contemporánea.

