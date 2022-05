Richard Clayderman responde a 10 preguntas de EXPRESIONES

Hace más de cuatro décadas que el francés Richard Clayderman se convirtió en uno de los pianistas más célebres del mundo. A propósito del concierto, que el músico ofrecerá la noche de este viernes en el Teatro Centro de Arte, EXPRESIONES le formuló 10 preguntas, a los que él contestó con su característica amabilidad.

1. ¿Cómo ha vivido estos dos años de pandemia?

He vivido estos dos años como todos los franceses muy confinado con solamente una hora al día paseando y caminando con mi esposa en los parques cercanos.

2. ¿De qué manera le afectó en el plano emocional, artístico y laboral?

He tenido la suerte por más de 40 años de continuar trabajando y debido al confinamiento no se ha podido visitar países y actuar en el escenario fue muy triste, entonces podía practicar en mi casa y también leer hacer gimnasia y ver películas.

3. ¿Apostaste por conciertos virtuales también?

No los hice, pero grabé muchos mensajes para diferentes websites en Europa y cuando he podido he tocado un tema especial que he grabado.

4. ¿Cómo ha sobrevivido en estos 50 años de carrera, teniendo en cuenta que la música urbana le ha ganado terreno a lo clásico?

Indudablemente la música clásica tiene menos éxito en estos tiempos más que hace 50 años pero la música del mundo han podido ofrecer nuevos horizontes musicales y los respetamos.

5. ¿Por qué hay pocos pianistas emprendiendo giras?. Son contados con los dedos de la mano...

Pienso que hay muchos Pianista que tienen gran talento siento que no han tenido mi suerte de poder hacer conciertos y recibir mucho cariño de la gente.

6. ¿Cuántos pianos tienes? ¿es coleccionista?

Cuando vivía en Francia tenía 3 pianos en varias salas de mi casa pero desde que vivo en París tengo un piano eléctrico adaptado para pisos y así puedo prácticar y no molestar a los vecinos (risas).

7. ¿Cuál es su piano más preciado? ¿le habla o lo toca todos los días?

Practicar mi piano es un diálogo constante con mi viejo amigo desde que tengo 5 años de edad.

8. Amor se escribe con A, pero, ¿con qué más lo escribe Richard Clayderman en un mundo cada vez más frío e indolente?

Pienso que este mundo loco la gente necesita amor y que el amor siempre existira

9. ¿Cómo es un día cuando no estás tocando el piano? ¿qué otras cosas hace con las manos?

No existe un día sin piano con excepción de cuando estoy en giras y cunado voy en un avión, mi sueño sería que se pueda instalen pianos en los aviones sonrisas

10. ¿Le gustaría ver tu vida en Netflix?

Porsupuesto seria hermoso que la gente conozca mi historia de vida.