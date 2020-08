Ricardo Delgado: "La mayoría de los chicos reality carece de preparación"

En los últimos meses es común ver cómo ha aumentado el número de presentadores junto a los espacios de farándula o de otro formato, ya sea en canales de onda corta o en plataformas digitales. El quiteño Ricardo Delgado, recordado por su paso en programas como Calle 7 y Combate, ha mostrado su inconformidad con este hecho. "En televisión o en Internet pienso que la gran mayoría de los chicos reality no está preparada. Está ahí únicamente por su popularidad y cantidad de seguidores", indica.

Sostiene que el único mérito que tienen es que han salido de un show de telerrealidad. "Una cosa es que te quieran por hacer tus payasadas y otra es que sepas conducir un programa. Los productores los tienen ahí no porque sean buenos, sino porque dan sintonía. Hay miles de profesionales que están capacitados para ese puesto, pero lamentablemente permanecen en el limbo porque en este país todo se mueve a través de contactos y el rating que se pueda generar".

El quiteño asegura que mucha gente confunde popularidad con talento. Cortesía

Rescata algunos nombres que sí tienen el talento para estar en un medio de comunicación, entre ellos Eduardo Andrade, Jorge Heredia, Michela Pincay y Lue Mansilla.

Delgado asegura tener las condiciones para se presentador pero no se ha dado la oportunidad porque la mayoría de los productores no le tienen simpatía. "Acá todo se maneja por si me cae bien o mal, no ven tu profesionalismo, pero bueno, no lo descarto, mientras tanto me continuaré manejando en mis redes sociales".