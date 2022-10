Britney, a sus 40 años y luego de liberarse de la tutela de su padre impuesta por el Estado hace casi 13 años, rompe el silencio y descarga todo su ira en su perfil de Instagram hablando de como se sentía con respecto a su progenitor y su familia.

En una de las últimas publicaciones que compartió la princesa del pop en su Instagram, antes de cerrarlo, fue una en donde acusaba a su familia, especialmente a su padre Jamie Lynn Spears de arruinarle la vida.

"Ellos me trataron como a un put* perro!!! Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita lo suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir más fea", fueron algunas las palabras de la cantante compartió en sus redes.

El constante abuso psicológico que el padre ejercía sobre ella terminó por colapsar a Britney que comenta no se sentía bonita por los comentarios de Jamie "siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente". Tanto así, que finalizó diciendo "rezo para que te quemes en el infierno".

Luego de las declaraciones, la cantante decidió desactivar su cuenta de Instagram de manera momentánea, algo que en el pasado ya hizo. Pero por ahora no se sabe si volverá a abrir su perfil.