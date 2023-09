Reseña: ¿Vale la pena ver 'After... para siempre'?

After... para siempre

Largometrajes basados o creados bajo el cristal del amor, el drama romántico o la tragedia han sido base de innumerables películas. Aunque primero deba manifestarse que el género en este siglo XXI es bajo en relación con las producciones de antaño: Cumbres borrascosas (1939), El puente de Waterloo (1940), Algo para recordar (1957), Los puentes de Madison (1995) o Crepúsculo (2008-2010) humedecieron los ojos del público.

Ahora se está bajo la égida de After, teniendo ya su quinta y última entrega. Las anteriores fueron Aquí empieza todo (2019), En mil pedazos (2020), Almas perdidas (2021) y Amor infinito (2022). Todas ellas muy discutidas.

Hoy se puede afirmar que la película tiene una fotografía paisajista que la eleva, temas nuevos y entretenidos, un guion lleno de tristeza y un final que podría no gustar, pese a tener el sabor de un poema de Medardo Ángel Silva.

Dicho libreto ostenta personajes veleidosos, excesivamente farristas y una dosis de sexo que a momentos sorprende. Que no está bien delineada, que intenta ser juguetona, pero termina convirtiéndose en casi un melodrama.

“El amor no debe ser posesión absoluta”, dice uno de los personajes y esa es la temática de la cual se ha impregnado la serie fílmica, en la que el comportamiento humano deja mucho que desear y debe escribirse la palabra “tóxica” para describirlos mejor y no todos los diálogos ayudan.

Pero esto importará muy poco a los fanáticos de sus capítulos, deslumbrados por cada interpretación, especialmente de Fiennes-Tiffin. No alcanza mejor sitial Josephine Langford, no porque deje de tener talento, sino que su rol en esta entrega es escasa, su presencia no llena continuamente el lienzo de plata.

Y de lo que no se duda es que todos los intérpretes exponen sus sentimientos.

Cabe mencionar que las primeras cuatro películas están basadas en las novela de Ann Todd, pero esta última versión no proviene del mismo manantial, es una página al viento creada por su directora: Castille Landon.

En síntesis, Para siempre es una muestra del amor y cada espectador lo aceptará como se presenta o lo repudiará según sus propias vivencias o la concepción que de esta emoción haya vivido o esté viviendo.

El argumento

Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) lucha para salir adelante, desbloquear su mente y volver a escribir. Además, la dolorosa ruptura con Tassa Young (Josephine Langford) le ha causado inestabilidad emocional.

Por todo esto ha viajado a Lisboa, va en pos de una mujer a la que hace unos años hizo daño, a tratar de encontrarse a sí mismo. Pero en el fondo tiene la esperanza de recuperar a Tassa. Para entonces se habrá dado cuenta de que necesita cambiar su forma de ser... debe hacerlo antes de comprometerse definitivamente.