Reina de Guayaquil: fecha, lugar y detalles de la elección de la nueva soberana 2025

La ganadora liderará la campaña Mágica Navidad, que busca recolectar juguetes para niños

El sábado 15 de noviembre, a las 20:00, en la Concha Acústica del Parque Samanes, se elegirá a la nueva soberana de Guayaquil, quien presidirá la campaña Mágica Navidad.

Tras la suspensión dispuesta por la SERCOP en septiembre pasado, el certamen se retomó con 16 candidatas, tres más que las previstas inicialmente. Por primera vez, la gala se realizará en el mes de noviembre.

El pasado 29 de octubre, las aspirantes fueron presentadas oficialmente en el Salón de la Ciudad del Municipio porteño, en un acto que contó con la presencia de familiares y autoridades.

La velada de coronación será conducida por Eduardo Andrade y Geraldine Meitzner, Reina de Guayaquil 2016. En el segmento musical participarán Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, y el cantante Johan Vera.

Varias dignidades

Las jóvenes lucirán diseños de creadores locales. Los trajes del opening fueron confeccionados por Deyalis Picado, mientras que los de coctel son obra de Nino Touma y de las alumnas de Fashion Academy. Los accesorios estarán a cargo de Milton Rendón.

Durante la gala se entregarán varios reconocimientos especiales: Miss Simpatía, Mejor Pasarela, Mejor Silueta (seleccionada por el Dr. Jussueth Morán), Mejor Piel (por la dermocosmiatra Gisel Salvador), Mejor Cabello (a cargo de Carolina Aguirre), Belleza Beauty, Miss Cielo y Miss Loli Lolita. También se designarán la Estrella de Octubre, la Virreina y, por supuesto, la Reina de Guayaquil 2025.

Cumpliendo actividades

Durante las últimas semanas, las aspirantes han participado en diversas actividades, entre ellas visitas a empresas públicas municipales y direcciones del Cabildo, como Circular, EMAPAG y el centro Polifuncional ZUMAR.

Además, colaboraron con organizaciones no gubernamentales y fundaciones como la Cruz Roja y el Hogar San José, donde entregaron donaciones de alimentos y artículos de higiene personal.

Gracias al apoyo de la Cámara de Turismo del Azuay, también realizaron un viaje a Cuenca. Ellas se probaron la tradicional gargantilla, joya simbólica que distingue a la reina y a sus dignidades.

La ganadora del certamen será la encargada de liderar la campaña navideña destinada a la recolección de juguetes para la fiesta Mágica Navidad, que se celebrará el 20 de diciembre, nuevamente en la Concha Acústica de Samanes.

Las aspirantes

Abby Riqueros Véliz – 22 años, estudiante de Administración de Empresas

Gabriela Ruilova Cabal – 23 años, licenciada en Comunicación

Paula Véliz Cervantes – 26 años, licenciada en Diseño Gráfico

Rebecca Santillán – 26 años, arquitecta

Valeria Coello Chedraui – 21 años, estudiante de Derecho

Evelyn Lloré Caisaguano – 23 años, estudiante de Comunicación Social

Valentina López Gordon – 24 años, licenciada en Relaciones Públicas

Alisson Medranda Freire – 20 años, estudiante de Enfermería

Valeria Salazar Pozo – 23 años, licenciada en Producción Audiovisual y Multimedia

Luciana Juez Cedeño – 20 años, estudiante de Contabilidad y Auditoría

María Raquel Aguirre García – 19 años, estudiante de Medicina

Yaritza Chevez – 21 años, estudiante de Ingeniería en Alimentos

Yamila Vanil – 21 años, estudiante de Psicología

Arianna Pólit Nuques – 21 años

Lady Lastra Pachito – 20 años, estudiante de Logística y Transporte

Ivanna Nicola Salazar – 22 años, licenciada en Comunicación

