Se Regalan Dudas: preguntas incómodas que inspiran

Se conocen desde los 14 años y aunque no tuvieron un momento o situación específica en la que recuerdan haber sentido u observado a la otra y decir “wow, quiero que ella sea alguien permanente en mi vida”, Lety Sahagún cuenta en esta entrevista en exclusiva con EXPRESIONES que durante un viaje que hicieron al terminar la ‘prepa’ se dio cuenta de que podía vivir cualquier cosa a lado de su amiga y ahora compañera de trabajo y sueños, Ashley Frangie. “A veces las almas gemelas son amigas”, declaró. Se complementan, cada una tiene lo que a la otra le hace falta y eso hace que sea una relación llevadera en todos los aspectos que comparten.

Cuestionarse lo establecido fue la primera piedra que pusieron para construir este camino que hoy se llama Se Regalan Dudas, uno de los podcasts más escuchados de habla hispana. Sus nombres y voces han recorrido ya casi toda Latinoamérica. Amor, sexo, bienestar, familia, heridas de la infancia y alimentación son algunos de los temas que han tocado durante las ya cuatro temporadas que llevan al aire y para las que en cada capítulo invitan a expertos, amigos y gente que admiran para que las acompañen a hablar, debatir y compartir información.

¿Dudas? Infinitas, y ellas no pretenden resolverlas, más bien aclaran que lo que ofrecen a sus oyentes son herramientas para enfrentarlas, entenderlas desde otra perspectiva y aceptarlas. Todo lo que a ellas les hubiera gustado escuchar años atrás, reiteran.

El amor propio se ha convertido en una temática que las identifica y la conversación que hay actualmente sobre ella en redes sociales les parece gratificante. ¿Se consideran un referente? “Es un halago, más no una responsabilidad”, indica Ash quien añade la felicidad que les da saber que, a partir de Se Regalan Dudas, existen más espacios que hablen abiertamente de ese y otros temas que hasta hace poco eran considerados tabú.

Asimismo, para Lety, la aparición de nuevos medios se ha convertido en una gran aliada para empezar a poner sobre la mesa todas esas charlas que antes se evitaban. ¿Por qué creemos lo que creemos?, ¿Qué alternativas hay?, ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?, ¿Cómo tomar decisiones informadas? son las preguntas con las que cada martes dan inicio a un nuevo episodio que, sin la más mínima pretensión, puede cambiarle la vida a alguien.

La preventa del libro que lleva el mismo nombre del podcast inició el noviembre del año pasado y poco tiempo bastó para que, antes del lanzamiento oficial, se haya convertido en número uno en muchos países latinos, incluyendo Ecuador.

Mantener una relación sana con el ego es también una de las temáticas más expuestas por Lety y Ash en su espacio y es por eso que nace la interrogante de cómo han logrado manejar todo este éxito avasallador que están teniendo sin que se les ‘suba a la cabeza’. Ambas coincidieron en que no se enganchan con las cifras y que, genuinamente, vieron esta aceptación como un regalo de su comunidad.

“No somos de las personas que por ser número uno, no vamos a estar haciendo nada por semanas. Más bien nos ponemos más retos laborales, somos muy autoexigentes”, dice Lety.

En la publicación, en la que plantean más de 18 dudas y que cada una tiene distintas respuestas, no solo incluye las de las reconocidas podcasters y los expertos invitados, sino que también aparecen los testimonios de las personas que las escucha semanalmente.

Desde muy temprana edad supo qué es lo que quería hacer para toda su vida: estar parada frente a una cámara con un micrófono en mano. Y aunque al principio no tuvo el apoyo que esperaba por parte de sus padres, y por eso estudió Relaciones Internacionales, hoy su rostro es muy conocido en la televisión. Desde E! Entertainment hasta TNT, Lety ha pasado por sinnúmero de platós que le han permitido conversar con superestrellas del mundo del espectáculo. En una entrevista reveló que ella nunca creyó en tener un ‘plan B’ por si salía mal el 'A' y, fue con esta mentalidad como consiguió lo que siempre había querido.

Yo lo que le recomendaría a alguien que está dudando si seguir su sueño o no, es que escuche a su corazón. Ahí tiene la respuesta. Y también, no hay nada más gratificante que salir de la zona de confort

Creció en una familia de artistas pero eso no le significó haber nacido con esa mente y vena creativa por ‘default’. No tenía muy claro lo que quería hacer, pero un día descubrió que le gustaba mucho tomar fotos, y estudió y se preparó para ello. Durante mucho tiempo tuvo un trabajo soñado que le permitió viajar por todo el mundo y publicar sus imágenes para revistas como Elle y Vogue. Hoy, además de echar raíces en una ciudad y construir su anhelado hogar, en este caso en Los Ángeles, Ashley se dedica a retratar a reconocidos cantantes como Sofía Reyes, quien también forma parte de su círculo más cercano de amigos.

Uno de los primeros ideales impuestos que cuestioné fue el estereotipo de belleza. Yo nunca lo he cumplido, y darme cuenta que había algo más, no solo en ese tema, me cambió la mente

-Ashley Frangie