Karol G se encuentra en medio del Bichota Tour Reloaded por Latinoamérica, y este fin de semana fue el turno de México. El Arena de la capital azteca se preparó para recibir a más de 10 mil personas la noche de ayer, sin embargo desde hace algunos días ya se venía especulando lo que fue una gran noticia para todos: Anahí apareció de sorpresa.

En las redes sociales, sobre todo Twitter que es la plataforma favorita de los miles de fandoms que existen en el mundo ya que permite que los usuarios interactúen entre sí y compartan información que a veces nadie sabe, venía creciendo el rumor de que la artista mexicana aparecería en el concierto de La Bichota.

Y una vez más, los fans tenían razón. El recinto se llenó de gritos cuando a las 23:00, fue la propia colombiana quien anunció la sorpresa. Se empezaron a escuchar los acordes de Sálvame, uno de los mayores éxitos de RBD, y ahí, subió al escenario Anahí con pantalón y top negro con brillos, y un sombrero color rosado que utilizó en la grabación del videoclip de la canción hace más de 12 años.

Fue un momento súper especial para ambas artistas que no han dejado de dedicarse palabras de amor a través de Instagram. "Te dije que este iba a ser un momento tan épico qué no se iba a repetir", comentó Karol a la cantante, mientras la abrazaba, a lo que Anahí respondió: “Karol para mí ha sido un tremendo honor. Y a ustedes les dije qué siempre están en mi corazón y lo que juntos vivimos no se olvida nunca, son una generación increíble”.

Ante ese encuentro, los fanáticos de la extinta banda mexicana no han dejado de pedir y también bromear que lo que el mundo necesita ahora es un reencuentro de RBD en los escenarios. Desde el año pasado hubo muchísimos rumores de este posible junte que hasta el momento no se ha podido llevar a cabo.