La actriz de origen australiano Rebel Wilson (42) indica en el pódcast Call Her Daddy, de manera muy frontal que durante la producción de las películas de Pitch perfect tenía prohibido bajar de peso por contrato. Fue directa en admitir que Hollywood la tenía encasillada en papeles de “gorda graciosa”.

Wilson ocupó los titulares de muchas partes del mundo hace tres años cuando expuso su impresionante cambio físico tras haber perdido un total de 25 kilos, todo por supuesto cuando su etapa en Universal Pictures había finalizado.

En esta ocasión, la artista reveló en el pódcast que mientras caracterizaba a su personaje, conocido como ‘Amy la Gorda’, no lo pasó nada bien.

“Esperé a que Pitch perfect finalice. No podía perder mucho peso, porque así estaba estipulado en el contrato de las cintas. Creo que no podía perder más de 5 kilos ni ganar más de 5. Tenía que mantenerme en mi peso. Estaba en el contrato”, reitera la artista.

Añade: “Llevaba un tiempo pensando que me gustaría estar más sana. Y me estereotiparon interpretando a esa amiga gorda y chistosa, lo cual es muy duro, porque me encantan esos papeles. Me agradan esos personajes. Luego quise hacer otras cosas, pero vi que estaba encasillada”.

Pese a todo, no se arrepiente de haber tenido ese físico durante años determinados. De hecho asegura que este tipo de personajes le gustan y que eso le permitió ganar bastante dinero. Pero al tener ya 40 años, sus perspectivas cambiaron.