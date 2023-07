No siempre se sintió inclinada por el ejercicio.

Espontánea, audaz y fuerte (¡tiene cada músculo bien definido!). Así es Rebecca Wiener, una crack del mundo fitness que no quiere saber nada de la inactividad.

En los últimos cinco años, ha conseguido levantar a gente de sus sofás y motivarlas a ir a un gimnasio y a estar en forma de una manera práctica y súper profesional.

Actualmente es instructora y una de las propietarias de Pump Gym, sitio que cada vez gana más popularidad en Guayaquil. Pero, eso no es todo. El gran número de seguidores en las redes sociales le ha permitido apostar por lo online y ejercitar a personas de otras partes del mundo.

EXPRESIONES habla con ella del despegue de su carrera, el nicho de clientes, los secretos de un cuerpo saludable y los retos en el camino de emprender en un gym.

Rebecca sostiene que el mundo fitness se trata de encontrar equilibrio y bienestar y tener una vida más saludable. Cortesía.

EJERCICIOS: DEL ODIO AL AMOR

Su recorrido en el mundo deportivo había sido un ejercicio de prueba y error desde la adolescencia. “Me costaba mucho hacer ejercicios. Incluso la clase de Educación Física del colegio. Me pasaba diciendo las típicas excusas: ‘Estoy enferma’, ‘No traje los zapatos’... Entonces nunca me destaqué en ningún deporte”, recuerda.

Ante una falta de guía o de una metodología de enseñanza que hiciera que Rebecca se enganchara con los ejercicios, optó por desistir y se dedicó a los estudios universitarios y se apuntó en la carrera de Ingeniería en Marketing y Gestión de Empresas.

Sin embargo, en la última etapa de la ‘U’ vino el cambio. “Estaba pasando una época de no saber qué rumbo tomar a nivel laboral. Y si bien es cierto me encanta mi carrera (y actualmente la fusiono con mi emprendimiento), en ese momento quería hacer algo que me trajera algún tipo de beneficio físico y mental”.

Así empezó sus primeros pasos en un gimnasio, con rutinas de máquinas y pesas. “Honestamente, no veía ningún resultado porque no tenía alguien que me guiara. Entonces me dediqué a leer e investigar sobre los beneficios de entrenar, sobre todo en la parte mental”.

Encontrar la metodología adecuada fue decisivo a la hora de seguir el camino fitness. Cortesía.

Entender el enfoque fue decisivo y desde entonces no ha parado. Descubrió que el mundo fitness no tiene que ver solo con desarrollar los músculos ni con el tipo de alimentación y de rutinas, sino que se trata de la búsqueda de equilibrio, de encontrar el bienestar y tener una vida más saludable.

Rebecca viró página a todas las malas experiencias con los ejercicios, y decidió capacitarse para ser Fitness Coach en el Institute of Human Performance, de Boca Ratón, en Estados Unidos.

Todo eso ocurría a la par de sus clases en la universidad. Y una vez certificada como coach, comenzó a trabajar como entrenadora en sus ratos libres. “Yo quería ayudar a los demás. Entonces empecé con mis amigas, iba a sus casas, y entre clase y clase ganaba práctica”, dice sobre su primer emprendimiento.

EL PODER DEL BOCA A BOCA

No todo era ejercicios. En este camino fitness conoció a quien hoy es su esposo y socio, Juan Andrés García. Y en el 2018 se dieron cuenta de que amor y negocios podrían ir de la mano.

Juan Andrés también llevaba algún tiempo ejerciendo como fitness coach. La experiencia de ambos fue la base para emprender en un estudio de entrenamiento funcional y de pesas para hombres y mujeres.

“La posibilidad de ayudar a más personas, me ilusionaba”, comenta Rebecca. Así nació Pump.

Iniciaron en un estudio de 100 metros. “¡Era super chiquito!”, recuerda. Fusionaron clientes tanto de él como de ella y, con la recomendación boca a boca, fueron sumando más.

La posibilidad de guiar a otras personas a mejorar cuerpo y mente la ilusiona mucho. Cortesía

Pero, ¿cómo competir con el resto de estudios en la ciudad? El reto era marcar diferencia. Lograron convertirse la sede en Ecuador del IHP (Institute of Human Performance) que además de tener equipos de vanguardia , su enfoque es transformar a la persona de forma física y mental para que tenga la capacidad de superarse a sí misma. Con eso instalaron el concepto de, “fit es estar bien de salud”.

En la pandemia vinieron los cambios. Empezaron a dar clases por Zoom y actualmente lo hacen desde una plataforma web, donde se conectan personas de otros países.

Dejaron el estudio de 100 metros y lo convirtieron en un gimnasio. “Ahora es cinco veces más grande”, dice Rebecca y con satisfacción agrega que han generado empleo a entrenadores, a los que capacitan con IHP.

Sobre la clave para el crecimiento de la marca, asegura que ha sido fundamental haber influenciado positivamente, sobre todo a las mujeres. “El ejemplo siempre es la mejor estrategia... Hoy en día, ellas son super fuertes en todo sentido”, refiere orgullosa de esa comunidad que crece.

COMPITIENDO POR ECUADOR

Mientras descubría su pasión por el ejercicio, se enamoró también del bodybuilding (fisicoculturismo) y, una vez reconocido el flechazo, Rebecca no dudó en ponerle todo su empeño.

En octubre del 2022 se apuntó en un campeonato de fisicoculturismo en Miami, Estados Unidos, donde representó a Ecuador en la categoría bikini.

“Me preparé por lo menos cinco años para conseguir esta meta: formar mi cuerpo de la mejor manera. Lo hice poco a poco, porque estos procesos toman tiempo... Definir bien los músculos requiere de muchas horas de dedicación, entrenamiento, comida saludable (proteínas, grasas buenas y carbohidratos)”.

El resultado fue mejor de lo esperado. Ganó el primer lugar en dos categorías de Bikini novata, cuyos trofeos trajo al país. Eso abrió la oportunidad de entrenar en Pump a más personas que quieran hacer bodybuilding. Y no solo hombres, pues ya ha quedado demostrado que esta disciplina también es para mujeres.

“En la categoría Bikini no puedes estar muy musculosa, sino definida”, explica y confiesa que el músculo que más le cuesta desarrollar es el femoral. Ya se alista para otra competencia que será en noviembre de este año, para la que empezará a prepararse a finales de julio.

Rebecca se prepara para una nueva competencia, en la que espera volver a traer medallas para Ecuador. Cortesía.

EL PESO ES RELATIVO

La balanza no ha sido una obsesión para Rebecca. “El peso es muy relativo. Habían días en los que me levantaba y pesaba 3 libras más, pero había una razón... el día anterior había hecho rutina de piernas y estaban hinchadas “, ejemplifica.

Por eso aconseja no obsesionarse por tener cuerpos ‘perfectos’, como se ven en la redes sociales. “Estudié para entender el cuerpo y no caer en el tema superficial de querer ser flaca y pesarte todo el tiempo para no subir ni una libra”, refiere.

Rebecca anima a que la gente inicie en el mundo fitness como un medio para encontrar las herramientas necesarias para llegar hasta donde uno se lo proponga. “No es fácil y tampoco es mágico, requiere esfuerzo. Pero a la final notan la transformación física, pero también mental”, alienta.