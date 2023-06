Rebecca Jones dejó de existir el 22 de marzo de 2023 a causa de un cáncer de ovario. En su momento, la exesposa de Alejandro Camacho había expresado que deseaba que su funeral fuera privado y que posteriormente se le realizará un homenaje público, el que se llevó a cabo en el teatro Telón de Asfalto de la Ciudad de México, donde se organizó 'La última función'. Sobre el escenario se colocó la urna con sus cenizas, la cual fue acompañada con una fotografía de la actriz.

La entrada fue marcada por el tema 'She', de Elvis Costello, interpretado por la actriz y cantante Majo Pérez.

Varios famosos como Luis Roberto Guzmán, Nora Velázquez, Wendy de los Cobos, Liz Gallardo, María Safont, Enrique Singer, Rubén Lara, Francisco Franco y Antonio Serrano asistieron al tributo organizado por la productora y amiga de la actriz fallecida, Ana Celia Urquidi.

La invitación al público decía : ‘Bienvenidos a la última función de Rebecca Jones; sede, hora y atuendo requerido…”, comenzó leyendo Ana Celia.

Además, leyó otro mensaje que le dedicó a su amiga para honrar su memoria y el fuerte lazo que las unió: “No querías un funeral en la típica y común capilla de un velatorio a la que tus conocidos asistiéramos, tú querías una celebración. Desde el 22 de marzo que soltaste esta vida, tu hijo Max, tus amigos más cercanos y yo, hemos trabajado para cumplir lo que pediste que fuera tu despedida.

Al no ser velada en una funeraria tú lo que pediste era esta fiesta, porque para ti la vida era eso, una constante fiesta a la que había que acudir, eso sí, muy bien vestido”.

También dejó claro el lugar donde quería que se colocaran sus cenizas. “Después de la fiesta, si María me lo permite, deseo que Max las deposite en su hermoso jardín de Cuernavaca, bajo el más majestuoso de sus árboles”.

Al homenaje de Rebecca Jones, Alejandro Camacho, quien fue su esposo por 26 años, no acudió. La razón se debió a que ella así lo deseó. Así lo reveló Ana Celia Urquidi, amiga de la actriz y encargada de organizar el homenaje, en entrevista con los medios de comunicación. “La verdad es que ella hizo una lista de invitados, en esa lista no estaba Alejandro. No la critico, no la juzgo, simplemente creo que uno tiene derecho de invitar a quien uno quiera. Y eso fue lo que hicimos”, aseguró.

Además, externó su opinión sobre que “no le correspondía” a Alejandro Camacho hacer declaraciones sobre la salud de Rebecca: “A ella le gustaba hablar de ella misma. Ella decía ‘yo soy una actriz, no se tienen que fijar si estoy enferma o no’, y creo que no era indicado que Alejandro saliera a decir esto porque no le correspondía a él”.

Otra de las personas que no estuvo en el homenaje fue Maximiliano, el hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho (foto), esto se debió a que “trabaja fuera de México” y no le fue posible organizar su agenda para coincidir con el evento, explicó Urquidi.